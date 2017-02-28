﻿ Депутаты Европарламента проголосовали за снятие с Марин Ле Пен неприкосновенности. 21.by
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Депутаты Европарламента проголосовали за снятие с Марин Ле Пен неприкосновенности

28.02.2017 23:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Депутаты Европарламента проголосовали за снятие с лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило агентство Reuters.


Фото: Reuters

По его данным, члены комитета большинством голосов выступили за лишение Ле Пен неприкосновенности в связи с тем, что она «разместила в Twitter снимки актов насилия «Исламского государства» .

Результаты голосования комитета должны быть утверждены Европарламентом в целом. Однако, по данным агентства, пока нет информации о том, когда вопрос будет вынесен в повестку дня пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

 
 
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Такое решение принято в связи с тем, что лидер "Национального фронта" разместила в соцсетях фотографии актов насилия ИГ.

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