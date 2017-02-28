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Страсть, танцы и откровенные костюмы: в Бразилии проходит карнавал
01.03.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Громкие звуки самбы, свист и веселье — Бразилия встречает участников традиционного карнавала. Школы самбы по всей стране показывают умение танцевать, свои номера и удивительные костюмы. Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев. Фотографы агентства Рейтер побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы.
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Фотографы агентства Рейтер побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы.
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