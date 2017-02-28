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Страсть, танцы и откровенные костюмы: в Бразилии проходит карнавал

01.03.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Громкие звуки самбы, свист и веселье — Бразилия встречает участников традиционного карнавала. Школы самбы по всей стране показывают умение танцевать, свои номера и удивительные костюмы. Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев. Фотографы агентства Рейтер побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы.


Участница школы самбы Том Maior выступает на карнавальном шествии в Сан-Паулу.

Представители школы самбы Vai Vai радуются после своего выступления на карнавальном параде в Сан-Паулу.

Королева барабанов школы самбы Mocidade Кармен Мору выступает во второй день карнавала в Рио-де-Жанейро.

Шествие школы самбы Paraiso do Tuiuti на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Девушка из школы самбы Sao Clemente танцует во время карнавала.

Участники школы самбы Beija-Flor выступают в костюме индейцев.

Девушки из школы самбы Vila Isabel идут в карнавальном параде на самбадроме в Рио-де-Жанейро.

Выступление коллектива школы самбы Beija-Flor в Рио-де-Жанейро.

Зрелищный номер от школы самбы Portela на самбадроме в Рио-де-Жанейро.

Девушка из школы самбы Imperio da Casa Verde приветствует зрителей на карнавале в Сан-Паулу.

Выступление школы самбы Grande Rio на самбадроме в Рио-де-Жанейро.

Девушка из школы самбы Uniao da Ilha приветствует зрителей.

Выступление школы самбы Vila Isabel.

Представительница школы самбы Uniao da Ilha танцует на платформе во время второго дня карнавала в Рио-де-Жанейро.

Мужчина в образе индейца из школы самбы Paraiso do Tuiuti участвует в карнавальном шествии на самбадроме в Рио-де-Жанейро.

Представители школы самбы Sao Clemente выступают во вторую ночь карнавала в Рио-де-Жанейро.

Участник карнавала заходит в кабинку био-туалета во время первой карнавальной ночи на самбадроме в Рио-де-Жанейро.
 
 
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Фотографы агентства Рейтер побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы.

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