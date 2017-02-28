Громкие звуки самбы, свист и веселье — Бразилия встречает участников традиционного карнавала. Школы самбы по всей стране показывают умение танцевать, свои номера и удивительные костюмы. Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев. Фотографы агентства Рейтер побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы.



Участница школы самбы Том Maior выступает на карнавальном шествии в Сан-Паулу.



Представители школы самбы Vai Vai радуются после своего выступления на карнавальном параде в Сан-Паулу.



Королева барабанов школы самбы Mocidade Кармен Мору выступает во второй день карнавала в Рио-де-Жанейро.



Шествие школы самбы Paraiso do Tuiuti на карнавале в Рио-де-Жанейро.



Девушка из школы самбы Sao Clemente танцует во время карнавала.



Участники школы самбы Beija-Flor выступают в костюме индейцев.



Девушки из школы самбы Vila Isabel идут в карнавальном параде на самбадроме в Рио-де-Жанейро.



Выступление коллектива школы самбы Beija-Flor в Рио-де-Жанейро.



Зрелищный номер от школы самбы Portela на самбадроме в Рио-де-Жанейро.



Девушка из школы самбы Imperio da Casa Verde приветствует зрителей на карнавале в Сан-Паулу.



Выступление школы самбы Grande Rio на самбадроме в Рио-де-Жанейро.



Девушка из школы самбы Uniao da Ilha приветствует зрителей.



Выступление школы самбы Vila Isabel.



Представительница школы самбы Uniao da Ilha танцует на платформе во время второго дня карнавала в Рио-де-Жанейро.



Мужчина в образе индейца из школы самбы Paraiso do Tuiuti участвует в карнавальном шествии на самбадроме в Рио-де-Жанейро.



Представители школы самбы Sao Clemente выступают во вторую ночь карнавала в Рио-де-Жанейро.



Участник карнавала заходит в кабинку био-туалета во время первой карнавальной ночи на самбадроме в Рио-де-Жанейро.