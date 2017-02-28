Суд Малайзии предъявил обвинения двум гражданкам Вьетнама и Индонезии в убийстве в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое решение вынес суд низшей инстанции города Сепанга.

«Они обвиняются по статье 302 Уголовного кодекса», — говорится в распространенном заявлении. В соответствии с законодательством страны, максимальное наказание за совершенное преступление по данной статье — смертная казнь через повешение. Приговор о высшей мере наказания может вынести только Верховный суд королевства.

Как сообщил в среду журналистам адвокат подсудимой из Индонезии, «судебное разбирательство по делу начнется не ранее чем через несколько месяцев».

В течение суток после смерти Ким Чен Нама полиция Малайзии задержала 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиа и 29-летнюю гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Они утверждали, что не знали об участии в покушении, а готовились принять участие в розыгрыше неизвестного. Однако правоохранительные органы уверены, что женщины сознательно отравили Ким Чен Нама.

Одновременно по этому делу подозреваются еще несколько человек. Помимо девушек, были задержаны подданный Малайзии и гражданин КНДР, еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Стражи порядка хотят допросить еще двоих — сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.