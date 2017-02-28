Официальный Киев уже год пытается разблокировать процесс обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Последние освобождения состоялись в середине декабря прошлого года — тогда сепаратисты после длительных переговоров освободили десантника 80-й аэромобильной бригады Тараса Колодия. Надеясь на налаживание процесса обмена, накануне Нового года украинские власти в одностороннем порядке передали представителям ДНР и ЛНР 15 человек, которые были под уголовным преследованием в Украине. В ответ сепаратисты отказались передавать кого-либо.



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«Мы могли провести два больших обмена. Речь шла о 42 человеках, которых мы должны были забрать из ДНР и ЛНР до Нового года, но все сорвалось», — рассказал DW Олег Котенко, руководитель волонтерской группы по освобождению пленных «Патриот», которая помогает Службе безопасности Украины (СБУ) договариваться и проводить обмены пленными.

Срыв договоренностей

По словам Котенко, обмен пленными забуксовал из-за вмешательства в этот процесс народного депутата Украины Надежды Савченко, которая в начале декабря прошлого года тайно посетила Минск , где встретилась с руководством самопровозглашенных республик.

«Россия побоялась, чтоб обмен будет происходить под наблюдением международных организаций в соответствии с минскими договоренностями, поэтому начала раскручивать сценарий, что Украина якобы уже разговаривает напрямую с ЛНР-ДНР. Именно поэтому все тогда сорвалось. Второй обмен должен был быть сейчас и тоже сорвался из-за поездки Савченко в Донецк», — полагает Олег Котенко.

По данным Ирины Геращенко, представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, с тех пор, как начали действовать минские соглашения, из плена в ДНР и ЛНР удалось освободить около 70 человек. Но по состоянию на 13 февраля в плену по-прежнему находятся еще 109 украинцев. Кроме того, 485 граждан Украины на данный момент значатся в списках пропавших без вести, добавила Геращенко.

Частные инициативы

Еще шестеро украинцев, фамилии которых не значатся в «минских» обменных списках, обнаружила в неподконтрольной Украине Макеевской исправительной колонии Донецкой области депутат Верховной рады Надежда Савченко. В конце февраля она посетила Донецк , чтобы, по ее словам, проведать украинских пленных и передать им гуманитарную помощь.

«Конечно же, на это давала разрешение Москва. Конечно же, охрану и конвоирование меня там организовывала на местном уровне ДНР. Но мне абсолютно безразлично, как это происходит, потому что мы делаем то, что нужно», — заявила Савченко журналистам в Киеве во вторник, 28 февраля.

Сейчас СБУ намерена допросить Савченко о целях ее поездки на неподконтрольные Киеву территории, а также о том, при каких обстоятельствах она туда попала вместе с руководителем центра освобождения пленных ОО «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Последний уже дал показания СБУ и ему аннулировали пропуск на въезд в зону силовой операции за нарушения порядка пересечения линии разграничения.

По словам Рубана, во время его поездки должен был состояться обмен пленными вне рамок минских договоренностей. В СБУ уже не раз заявляли, что не согласованные с властями и спецслужбами частные инициативы по установлению контактов с сепаратистами с целью освобождения пленных создают препятствия для этого процесса, над которым работают официальные украинские структуры.

«Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Ред.), пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров, параллельные Минску-2 процессы, без РФ и ОБСЕ. Но никаких прямых переговоров и легитимизации боевиков не будет», — отметила Ирина Геращенко на своей официальной странице в Facebook.

Большой торг

Правозащитники из коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» считают, что разблокирование процесса обмена пленными лежит исключительно в политической плоскости, и помочь этому могут Германия и Франция, оказывая еще большее давление на Россию.

«Идет торг, и Россия требует обмен заложников на определенные политические уступки. В отношении заложников теперь артикулируется требование амнистии тех, кто связан с ЛНР и ДНР, и требование провести там выборы на условиях России. То есть Украина должна де-факто легализовать военные диктатуры, которые образовались на неподконтрольных территориях», — говорит Александра Матвийчук, председатель правления Центра гражданских свобод, который входит в коалицию.

По ее выражению, вовлечение в процесс освобождения пленных Надежды Савченко и Владимира Рубана является «большой политической многоходовкой». Правозащитница убеждена, что также разблокированию процесса обмена пленными будет способствовать создание дополнительных международных неполитических переговорных площадок, на которых будет решаться только этот вопрос.

TUT.BY: 1 марта в Минске пройдет очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Вопрос обмена пленными поднимается в ходе каждого заседания гуманитарной подгруппы, однако прогресса пока так и не достигнуто.