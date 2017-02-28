﻿ Барак и Мишель Обама заключили договор на публикацию мемуаров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Барак и Мишель Обама заключили договор на публикацию мемуаров

01.03.2017 09:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию своих мемуаров.


Фото: Pete Souza / whitehouse.gov

«Компания получила права на публикацию в мире двух книг, написанных президентом и миссис Обамой», — заявил издатель.

Детали сделки официально не сообщаются. Известно, что одну книгу напишет Барак Обама, а вторую — Мишель. Как будут называться книги, также пока неизвестно.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что за права на публикацию издательство заплатит более 65 млн долларов. Газета сообщает о настоящем аукционе, на котором за право публикации мемуаров сражалось несколько издательств.

FT называет стоимость сделки рекордной. В 2004 году Билл Клинтон получил 15 млн долларов от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.

Джорджу Бушу, по различным оценкам, заплатили примерно 10 млн долларов за его мемуары, которые были опубликованы издательством Crown.

Издательство Penguin Random House уже опубликовало три предыдущие книги Обамы. Среди его книг, например, «Мечты моего отца» — автобиография от рождения до поступления в Гарвард. Книга впервые была опубликована в 1995 году и переиздана после того, как Обама стал президентом.

В 2006 году вышла книга Обамы «Дерзость надежды», которая попала в список бестселлеров. В ней Обама размышляет об американских ценностях и процессах, происходящих в мире.

Мишель Обама написала книгу «Выращенные в Америке» о кулинарии и садоводстве.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что за права на публикацию издательство заплатит более 65 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Удастся ли разблокировать обмен пленными на Донбассе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика