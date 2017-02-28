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Россияне перечислили поводы гордиться своей страной

01.03.2017 12:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Главным поводом гордиться Россией является победа страны в Великой Отечественной войне. Так считают 83 процента участников опроса, проведенного «Левада-центром». Результаты исследования опубликованы на сайте организации.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У 43 процентов респондентов гордость вызывает возвращение Крыма в состав России, у 41 процента — ведущая роль страны в освоении космоса. Также в перечень попали великая русская литература (36 процентов), превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире (35 процентов), достижения науки (32 процента) и слава русского оружия (26 процентов). Кроме того, 26 процентов опрошенных восхищают моральные качества русского человека — простота, терпение и стойкость.

В то же время, чувство стыда и огорчения более, чем у половины респондентов (54 процента) вызывает то, что «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности», еще у трети опрошенных (33 процента) подобные чувства возникают из-за развала СССР. Также граждане переживают из-за хамства и неуважения людей друг к другу (24 процента), репрессий и террора в первой половине XX века (22 процента), хронического отставания от Запада (20 процентов), а также их беспокоит «наша косность, инертность, лень» (14 процентов).

Опрос «Левада-центра» проводился с 20 по 23 января. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

В июне 2016 года более 80 процентов принявших участие в опросе «Левада-центра» россиян заявили, что испытывают гордость за страну, и столько же считают ее великой державой. Основными поводами для гордости оказались история (44 процента), природные богатства (38 процентов) и вооруженные силы (36 процентов).

 
 
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В то же время, чувство стыда и огорчения более, чем у половины респондентов (54 процента) вызывает то, что "великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и...

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