Введение властями ДНР и ЛНР внешнего управления на украинских предприятиях на Донбассе не является «отжимом». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что слово „отжим“ здесь применимо, и не думаю, что было бы корректно называть это отжимом. Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленными в условия блокады со стороны экстремистов», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, каково будущее ЛНР и ДНР после «отжима» украинских предприятий.

По мнению пресс-секретаря главы государства, действия, которые предпринимаются властями самопровозглашенных республик, «в какой-то степени можно понять». «Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что вопросы работы самих предприятий не имеют никакого отношения к России, которая, как он заметил, «имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но ими не руководит».

«Руководители этих районов принимают решения, которые считают целесообразными для обеспечения жизни этих регионов, после того как они поставлены в такие условия», — заявил Песков.

27 февраля лидеры самопровозглашенных республик пригрозили Киеву ввести на украинских предприятиях на Донбассе внешнее управление, если до 1 марта не будет снята транспортная блокада региона.

В среду, 1 марта, срок выдвинутого ультиматума истек. Глава ДНР Александр Захарченко подтвердил, что на предприятиях украинской юрисдикции в регионе вводится внешнее управление. «Все идет по плану, предприятия с сегодняшнего дня с нуля часов вводятся во внешнее управление. В принципе, к сегодняшнему вечеру мы все закончим», — приводит слова Захарченко Донецкое агентство новостей (ДАН).

В ЛНР также подтвердили ввод внешнего управления. «Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», — рассказал утром в среду собеседник Интерфакса, близкий к правительству ЛНР.

Как ранее отмечал РБК, от введения внешнего управления на предприятиях Донбасса главным образом пострадает украинский миллиардер Ринат Ахметов. На территории ДНР и ЛНР находятся 47 предприятий и компаний группы СКМ, на которых заняты около 120 тыс. человек.

В Украине уже несколько недель продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с территорий самопровозглашенных республик Донбасса.