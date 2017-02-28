В Турции открылся самый крупный судебный процесс над путчистами, которых подозревают в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. В зале суда, который, как сообщает AFP, был специально построен для процесса, — 243 подсудимых. Всего по делу проходят 330 человек.



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Среди обвинений, которые им предъявляют, фигурируют «убийство», «попытка государственного переворота» и «принадлежность к террористической организации». По всем этим статьям подсудимым грозит сразу несколько пожизненных заключений.

Заседание проходит при повышенных мерах безопасности. Вокруг здания разместились грузовики с водяными пушками, а в зале большинство из присутствующих зрителей — агенты внутренней безопасности, пишет корреспондент агентства France-Presse. На скамье подсудимых — военные, большинство из которых — выпускники офицерской школы. Всех их считают членами запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, который эмигрировал в США. Власти Турции несколько раз направили запрос на экстрадицию Гюлена.

После неудачной попытки путча в Турции было арестовано более 43 тысяч человек, «чистки» среди госчиновников обернулись массовыми увольнениями.