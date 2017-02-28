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Россия оказалась главным инвестором Украины

01.03.2017 14:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Российский бизнес вложил в экономику Украины в 2016 году 1,67 миллиарда долларов — 38 процентов от общей доли инвестиций. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины, передает УНИАН.

Всего в прошлом году Киев получил 4,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, что на 642 миллиона больше по сравнению с 2015-м (3,7 миллиарда долларов). Основными инвесторами Украины также стали Кипр — 427,7 миллиона долларов, Великобритания — 403,9 миллиона, Нидерланды — 255 миллионов и Австрия — 249,9 миллиона.

Наиболее существенные инвестиции были направлены в учреждения и организации, осуществляющие финансовую и страховую деятельность — 2,8 миллиарда долларов, оптовую и розничную торговлю — 524,9 миллиона долларов, а также промышленность — 475 миллионов.

28 февраля член совета Национального банка Украины Василий Фурман заявил, что Киев рассчитывает получить очередной транш Международного валютного фонда. По его словам, средства МВФ — это позитивный сигнал для международного бизнеса.

 
 
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Российский бизнес вложил в экономику Украины в 2016 году 1,67 миллиарда долларов - 38 процентов от общей доли инвестиций.

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