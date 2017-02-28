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Сирийская армия освободила историческую цитадель Пальмиры

01.03.2017 18:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание группировки «Хезболла», правительственная армия сумела занять историческую цитадель Пальмиры — замок, доминирующий над западными районами города.

Бои также начались на окраинах Пальмиры, где до войны были построены несколько гостиничных комплексов.

Утром 1 марта иранское агентство Fars сообщило о том, что правительственной армии удалось занять так называемый Пальмирский треугольник — стратегически важный перекресток к западу от города. После этого военные под прикрытием ВВС Сирии и ВКС России начали стремительно продвигаться к цитадели.

По данным сирийских военных, боевики «Исламского государства» понесли большие потери и спешно отходят на восток.

В 2016 году сирийской армии уже удавалось отбить у боевиков ИГ Пальмиру, однако террористы сумели закрепиться на позициях к востоку от города, а к концу года в ходе контрнаступления не только вернули себе контроль над Пальмирой, но и отбросили сирийскую армию на несколько десятков километров.

Днем 1 марта иракский телеканал сообщил о призыве главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади к своим сторонникам уйти в труднодоступные горные районы и продолжить сопротивлением там. При этом он признал неудачу боевиков в боях на севере Ирака, где армии удалось занять большую часть Мосула и отбросить террористов к сирийской границе.

 
 
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По данным сирийских военных, боевики "Исламского государства" понесли большие потери и спешно отходят на восток.

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