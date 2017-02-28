Франсуа Фийон, кандидат от французских правых на президентских выборах, сделал в среду, 1 марта, заявление для прессы, в котором подтвердил, что намерен «идти до конца» и поддержать свою кандидатуру на выборах.



Пенелопа и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

Выступив перед журналистами, Фийон упомянул свою повестку в суд, подтвердил, что 15 марта предстанет перед судом, и сказал, что это придает ему «двойную решимость». Он заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру, а также призвал французов «к сопротивлению».

Ранее поступило сообщение, что Франсуа Фийон переговорил с проигравшим ему на праймериз правых Аленом Жюппе. Многие СМИ предполагали, что во время выступления перед прессой Фийон снимет свою кандидатуру в пользу Жюппе.

Сообщение о том, что Франсуа Фийон намерен выступить перед прессой, поступило после того, как кандидат неожиданно отменил запланированный визит на Парижский сельскохозяйственный салон. Как сообщает AFP, предвыборный штаб Фийона не был информирован об этом изменении повестки дня. По традиции все кандидаты на президентские выборы обязательно встречаются с представителями французского крестьянства во время работы Салона.

Французский воскресный еженедельник JDD написал 1 марта на своем сайте, что решение Фийона было вызвано получением повестки в суд. Затем журналист информационного портала Mediapart Мишель Делеан со ссылкой на судебный источник также подтвердил эту информацию.

С утра многие французские СМИ сообщили, что жена Франсуа Фийона Пенелопа задержана. Эту информацию опровергли судебные инстанции.

Скандал, названный во французских СМИ « Пенелопгейт », разразился 25 января, когда сатирическое издание Le Canard enchaîné опубликовало до сих пор не известную информацию о многолетней работе Пенелопы Фийон депутатским помощником собственного мужа и его «сменщика» в Национальном собрании (который занял парламентское кресло Фийона на время его работы в правительстве).

Пенелопа Фийон работала в парламенте с 1986 по 2013 год (с перерывами), получив в общей сложности 680 000 евро зарплаты. Также стало известно о сотрудничестве супруги политика с журналом La Revue des deux mondes, где всего за полтора года (май 2012 — декабрь 2013) она заработала 100 000. Журнал принадлежит другу Фийона, миллиардеру Марку Ладрейту де Лашарьеру. Впоследствии стало известно о том, что, будучи сенатором в 2005—2007 годах, Фийон нанимал на парламентскую работу собственных дочь и сына, студентов юридического факультета.

Следствию предстоит выяснить, не была ли указанная работа членов семьи Фийона фиктивной. Сам бывший премьер-министр Франции заявлял, что трудоустройство супруги и детей на парламентскую работу было реальным, а их зарплата «абсолютно оправданной».

Фийон ранее отказывался снимать свою кандидатуру с выборов президента из-за скандала, хотя в правой партии «Республиканцы» раздавались призывы к смене кандидата. Скандал привел к снижению рейтинга правого кандидата. До января Фийон считался фаворитом первого тура выборов президента (наряду с Марин Ле Пен). Затем опросы показали, что он может не пройти во второй тур.