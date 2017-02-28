К обстрелу гуманитарной колонны в пригороде Алеппо 19 сентября 2016 года причастны сирийские ВВС, говорится в отчете независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии. Ранее в причастности к обстрелу машин с гуманитарной помощью обвиняли и Сирию, и Россию, но в отчете не содержится никаких сведений о том, что к нему могли иметь отношение российские самолеты.



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Как говорится в отчете, на основании опроса свидетелей, осмотра места обстрела и анализа спутниковых изображений было установлено, что гуманитарная колонна подверглась авиаудару, который продолжался около получаса. Боеприпасы, которые применялись в ходе обстрела, состоят на вооружении сирийских ВВС, выяснили в комиссии.

При этом комиссия установила, что в момент авианалета на гуманитарную колонну в радиусе 50 километров не было ни самолетов международной коалиции, ни российских ВВС.

Помимо этого, в отчете содержатся утверждения, что сирийские ВВС применяли химическое оружие во время осады восточных районов Алеппо, а также что противоборствующие стороны во время осады допустили нарушения прав человека и совершили военные преступления. Комиссия установила, что в результате налетов сирийской и российской авиации к концу 2016 года были уничтожены все больницы в восточных районах Алеппо, и ни в одном из случаев не удалось найти доказательства, что эти объекты использовались в военных целях.

19 сентября 2016 года гуманитарная колонна ООН из 31 грузовика подверглась обстрелу . Было уничтожено около 17 машин, 14 человек из числа гуманитарных сотрудников погибли.

Обстрел колонны ООН произошел сразу после прекращения перемирия в Сирии, достигнутого при содействии России и США.

Вашингтон официально заявил, что к обстрелу могут быть причастны ВВС и Москвы, и Дамаска, а высокопоставленные американские чиновники на условиях анонимности говорили, что вина лежит именно на России.