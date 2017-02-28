В Норвегии апелляционный суд Боргартинга отменил решение нижестоящего суда Осло, признавшего «бесчеловечными» условия содержания в тюрьме террориста Андреаса Брейвика, осужденного за убийство 77 человек в Осло и на острове Утойя в 2011 году, сообщает Reuters. Решение было опубликовано на сайте Администрации Норвежских национальных судов.





Суд отменил компенсацию террористу, удовлетворив апелляцию, поданную в апреле 2016 года Министерством юстиции Норвегии. В определении суда говорится, что Брейвик «не подвергается и не подвергался пыткам либо бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению».

Строгие условия содержания Брейвика, который в своей трехкомнатной камере не имел никаких контактов с другими заключенными, были оправданы, поскольку сохраняется «высокий риск» того, что он может применить насилие или на него могут напасть другие заключенные, говорится в заявлении суда Боргартинга — одного из шести апелляционных судов в Норвегии, рассматривающих жалобы на приговоры городских судов Юго-Восточного судебного округа.

Апелляционный суд учел, что заключенный не заявлял, что больше не является сторонником насилия. В постановлении подчеркивается, что Брейвик до сих пор может вдохновлять людей на насилие, и этим объясняется его желание контактировать с единомышленниками.

Родственники и выжившие в устроенном им теракте, осудившие решение нижестоящего суда Осло, вынесенное в 2016 году, в этот раз приветствовали вердикт.

«Мы испытали облегчение, — заявила Reuters Лисбет Руайнеленд, возглавляющая группу поддержки пострадавших от Брейвика. — Надеюсь, мы больше не услышим об этом террористе много-много лет».

Брейвик отбывает самый длительный в Норвегии срок заключения — 21 год. Срок может быть продлен, если выяснится, что заключенный все еще представляет угрозу.



Так выглядит камера, в которой содержат Брейвика. Фото: Reuters

Как сообщает VG, адвокат Брейвика Ойстен Стуррвик выразил удивление приговором и заявил, что подаст апелляцию в Верховный суд Норвегии, а затем — в Европейский суд по правам человека. Судья окружного суда Ина Стремстад уточнила, что Верховный суд занимается более широкими правовыми вопросам.

Брейвик обвинял правительство в нарушении двух пунктов Европейской конвенции о защите прав человека — о запрете «бесчеловечного или унизительного обращения или наказания» и о праве на «личную и семейную жизнь» и «переписку». Суд Осло пришел к выводу, что условия его содержания были «бесчеловечными и унижающими достоинство», однако отказался признать, что государство нарушило право террориста на частную жизнь.

Андерс Беринг Брейвик 21 июля 2011 года совершил двойной теракт, который стал самым кровавым в истории Норвегии. Сначала он взорвал заминированный автомобиль в правительственном квартале Осло, убив восемь человек, а затем отправился в молодежный лагерь правящей партии AUF, где расстрелял еще 69 человек, без сопротивления сдавшись полиции после ее приезда. Самой юной жертве было 14 лет. Брейвик объяснил свои действия несогласием с политикой AUF в области иммиграционного законодательства, создающей угрозу для коренных норвежцев.

СМИ рассказали об условиях содержания Брейвика в норвежской тюрьме