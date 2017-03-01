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Одного из кандидатов в президенты Франции закидали яйцами на сельскохозяйственной выставке

02.03.2017 00:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Одного из ведущих кандидатов на президентских выборах во Франции Эмманюэля Макрона закидали яйцами во время посещения им международной сельскохозяйственной выставки в Париже в среду.


Фото: Reuters

Как видно на кадрах распространенной в сети видеозаписи, неизвестный угодил яйцом прямо в голову Макрону, когда тот общался с фермерами на одном из стендов. Тут же кандидата увели в сторону телохранители.

Видео: La Street Family/Youbute

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Позднее при общении с журналистами Макрон предпочел не заострять внимание на досадном происшествии. Политик заявил, что «ему был оказан теплый прием» на сельскохозяйственной выставке, которая уже много лет является важным событием для представителей политического истеблишмента Франции: выставочный комплекс у Версальских ворот неизменно посещают президент страны, члены правительства, а в этом году и кандидаты на выборах главы государства.

Макрон не впервые оказывается под продуктовым обстрелом со стороны недовольных избирателей. В июне прошлого года во время поездки в город Монтрей местные жители также закидали его яйцами.

 
 
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Политик при общении с журналистами отметил, что "ему был оказан теплый прием".

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