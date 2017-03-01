В Пентагоне обвинили ВКС России в ошибочном ударе по поддерживаемой США сирийской оппозиции возле города Эль-Баб. В феврале российские самолеты по ошибке уже разбомбили в этом районе позиции турецких военных. Тогда Москва принесла Анкаре официальные извинения, однако стороны разошлись в предварительных выводах о причине инцидента. В этот раз российская сторона обвинения полностью отрицает. Между тем, Турция совместно с США добивается создания бесполетных зон на подконтрольной ей сирийской территории.



Фото: Reuters

Российские и сирийские самолеты нанесли удар по позициям сирийских оппозиционеров в районе города Эль-Баб, рассказал в ходе брифинга в Пентагоне генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий операцией против «Исламского государства».

«Вчера несколько самолетов ВКС России и правительственной армии Сирии разбомбили несколько деревень. Я думаю, они считали, что эти позиции удерживались ИГ (террористическая организация, запрещена в России, — ред.), но там находились отряды поддерживаемой нами коалиции», — цитирует Таунсенда агентство Reuters.

В Минобороны России прокомментировали заявление генерала Таунсенда. В военном ведомстве рассказали, что 28 февраля были контакты «по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе „Хмеймим“ с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар)».

«В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГ южнее города Менбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям.

Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков «оппозиционных сил». Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось", — подчеркивается в поступившем в «Газету.Ru» заявлении российских военных.

«Эффективное взаимодействие» командования ВКС России на авиабазе «Хмеймим» и ВВС США в рамках борьбы против террористов ИГ в Сирии «будет продолжено и в дальнейшем», говорится в заявлении.

Расположенный на севере провинции Алеппо Эль-Баб оставался одним из последних оплотов ИГ в этом регионе. В конце февраля турецкий Генштаба объявил о полном освобождении города. Турция штурмовала Эль-Баб совместно с оппозиционной режиму Асада «Свободной сирийской армией» (ССА) в рамках несогласованной с Дамаском операции «Щит Евфрата».

Правительственная армия Сирии вместе с «Хезболлой» и военизированными отрядами сирийских курдов (YPG) наступала на Эль-Баб с запада и юга. В середине января 2017 года Минобороны России объявило о начале в этом районе совместной операции турецких Военно-воздушных сил (ВВС) и российских Военно-космических сил (ВКС).

9 февраля ВКС России нанесли ошибочный удар по позициям турецкой армии в районе Эль-Баба. В результате инцидента погибли трое военнослужащих турецкой армии, 11 получили ранения.

После происшествия президент России Владимир Путин позвонил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану и выразил свои соболезнования.

Также в экстренном порядке созвонились начальники генштабов двух стран. Россия и Турция объявили о начале самостоятельных расследований о причинах происшествия. Обе стороны — и российская, и турецкая — обещали не торопиться с выводами, но уже на следующий день начали публиковать противоречащие друг другу версии событий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что турецкие военные погибли в результате несогласованности координат при нанесении ударов ВКС России. А министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что Москва и Анкара улучшат механизм обмена информацией о действиях в Сирии.

Позже, 10 февраля, Песков заявил , что российские ВКС при нанесении удара руководствовались переданными Анкарой координатами, в пределах которых турецких военных «быть не должно было».

В тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в органах военного управления писала, что налет совершали опытные экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ, которые ранее проводили совместные операции с турецкими ВВС. Цели для нанесения ударов были согласованы по линии генштабов и командования авиационных группировок двух стран.

Это опровергли в турецком генштабе, где заявили, что предупреждали Москву о том, что в зоне нанесения авиаудара присутствовали военнослужащие. Более того, турецкие военные находились в этом районе в течение десяти суток и никуда не перемещались, утверждали в Анкаре.

Кроме того, стало известно, что Турция планирует создать вокруг Эль-Баба зону безопасности. Реджеп Эрдоган ранее утверждал, что такая мера остановит миграционный кризис и потоки беженцев из Сирии. Идею «безопасных зон» поддерживают также в администрации президента США Дональда Трампа.

Как в сирийском Эль-Бабе сплелись интересы России, Ирана и Турции