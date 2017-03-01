﻿ Палата лордов приняла затрудняющие Brexit правки в закон о выходе из ЕС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Палата лордов приняла затрудняющие Brexit правки в закон о выходе из ЕС

02.03.2017 07:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Верхняя палата парламента Великобритании — Палата лордов — одобрила пакет поправок к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза (ЕС), передает Reuters. Изменения в документ затронут пункты, гарантирующие защиту прав проживающих на территории Великобритании граждан ЕС.


Фото: Reuters

С инициативой гарантировать права европейцев выступила Лейбористская партия. При одобрении проекта на следующем этапе рассмотрения — в Палате общин — правительство будет обязано опубликовать соответствующие предложения в течение трех месяцев до начала процедуры Brexit. В поддержку изменений отдали свои голоса 358 членов Палаты, против высказались 256 человек.

Таким образом, Палата лордов затормозила принятие билля о выходе Великобритании из состава ЕС. До этого нижняя палата парламента одобрила закон о Brexit без дополнительных правок.

Речь идет о претензиях, которые неоднократно высказываются в британском правительстве относительно прав своих граждан за рубежом. Лондон отказывается предоставлять односторонние гарантии живущим на своей территории европейцам до тех пор, пока ЕС не станет защищать проживающих у себя британцев.

В конце февраля газета The Sunday Times со ссылкой на осведомленных источников сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила министрам провести реформу миграционного законодательства. В числе одной из инициатив — пятилетние визы для жителей ЕС, которые будут работать в Великобритании после Brexit.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С инициативой гарантировать права европейцев выступила Лейбористская партия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Конгрессмены договорились расследовать контакты команды Трампа с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика