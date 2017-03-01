Верхняя палата парламента Великобритании — Палата лордов — одобрила пакет поправок к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза (ЕС), передает Reuters. Изменения в документ затронут пункты, гарантирующие защиту прав проживающих на территории Великобритании граждан ЕС.



Фото: Reuters

С инициативой гарантировать права европейцев выступила Лейбористская партия. При одобрении проекта на следующем этапе рассмотрения — в Палате общин — правительство будет обязано опубликовать соответствующие предложения в течение трех месяцев до начала процедуры Brexit. В поддержку изменений отдали свои голоса 358 членов Палаты, против высказались 256 человек.

Таким образом, Палата лордов затормозила принятие билля о выходе Великобритании из состава ЕС. До этого нижняя палата парламента одобрила закон о Brexit без дополнительных правок.

Речь идет о претензиях, которые неоднократно высказываются в британском правительстве относительно прав своих граждан за рубежом. Лондон отказывается предоставлять односторонние гарантии живущим на своей территории европейцам до тех пор, пока ЕС не станет защищать проживающих у себя британцев.

В конце февраля газета The Sunday Times со ссылкой на осведомленных источников сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила министрам провести реформу миграционного законодательства. В числе одной из инициатив — пятилетние визы для жителей ЕС, которые будут работать в Великобритании после Brexit.