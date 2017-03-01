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Малайзия решила отменить безвизовый въезд для граждан КНДР после убийства Ким Чен Нама

02.03.2017 08:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Малайзии приняли решение с 6 марта отменить безвизовый въезд в страну для граждан КНДР. Об этом заявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди.


Фото: Reuters

«Со следующего понедельника визы для граждан КНДР являются обязательными при въезде в Малайзию. Эти меры имеют отношение к национальной безопасности, а также связаны с недавними происшествиями с участием северокорейских граждан», — приводит его слова агентство BERNAMA.

В настоящее время граждане КНДР могут совершать безвизовые поездки в Малайзию продолжительностью не более 30 дней.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. Он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью и скрылся. После проведенной экспертизы министр здравоохранения страны Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть Ким Чен Нама наступила в результате воздействия на него в аэропорту Куала-Лумпура запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

В среду суд низшей инстанции Малайзии предъявил двум гражданкам Вьетнама и Индонезии обвинения в убийстве Ким Чен Нама. В соответствии с законодательством страны, максимальное наказание за совершенное преступление — смертная казнь через повешение.

Одновременно по этому делу проходят в качестве подозреваемых еще несколько человек. Помимо девушек были задержаны подданный Малайзии и гражданин КНДР, еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Стражи порядка также хотят допросить еще двоих — сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo («Эйр Корё»).

 
 
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"Со следующего понедельника визы для граждан КНДР являются обязательными при въезде в Малайзию. Эти меры имеют отношение к национальной безопасности, а также...

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