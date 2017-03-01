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Генпрокурор США заподозрен в сокрытии контактов с послом России в США
02.03.2017 08:55 — Новости Мира | Tut.by
Глава Минюста США Джефф Сешнс в прошлом году, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, встречи состоялись в июле и сентябре 2016 года. Последняя проходила в офисе бывшего сенатора — тогда Сешнс с Кисляком провели «частную беседу», отмечает газета.
В ходе утверждения кандидатуры Сешнса на пост главы Минюста в сенате ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, и он ответил, что ему об этом ничего неизвестно.
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Ранее стало известно, что управление юрисконсульта Белого дома дало указание помощникам Трампа сохранять материалы, которые могут быть связаны с вмешательством России в президентские выборы и с сопутствующими темами.
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Глава Минюста США Джефф Сешнс в прошлом году, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.
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