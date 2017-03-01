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Генпрокурор США заподозрен в сокрытии контактов с послом России в США

02.03.2017 08:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Минюста США Джефф Сешнс в прошлом году, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.


Джефф Сешнс на церемонии присяги в Белом доме. Фото: Reuters

По информации издания, встречи состоялись в июле и сентябре 2016 года. Последняя проходила в офисе бывшего сенатора — тогда Сешнс с Кисляком провели «частную беседу», отмечает газета.

В ходе утверждения кандидатуры Сешнса на пост главы Минюста в сенате ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, и он ответил, что ему об этом ничего неизвестно.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Сешнса на должность главы Минюста сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года. В структуру министерства входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, в том числе ФБР.

Палата представителей США расследует контакты Трампа с Россией

Члены комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса договорились провести расследование контактов членов избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом 2 марта в эфире телеканала MSNBC заявил лидер демократов в комитете Адам Шифф. Он подчеркнул, что меньшинство и большинство в комитете достигли письменного соглашения.

Ранее стало известно, что управление юрисконсульта Белого дома дало указание помощникам Трампа сохранять материалы, которые могут быть связаны с вмешательством России в президентские выборы и с сопутствующими темами.

 
 
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Глава Минюста США Джефф Сешнс в прошлом году, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.

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