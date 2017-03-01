Правительство Украины приняло постановление, которым определило порядок перемещения товаров через линию соприкосновения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.



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Это решение стало ответом украинской власти на продолжающуюся несколько недель блокаду путей сообщения, по которым, в частности, поставляется уголь из контролируемых боевиками районов.

Вместе с тем, руководство пророссийских формирований на востоке Украины заявило о введении внешнего управления на десятках предприятий, сохраняющих украинскую юрисдикцию.

Собственники этих предприятий — в частности, корпорации «Метинвест» и «Индустриальный союз Донбасса» — пока не комментируют ситуацию.

Как будет организовано перемещение товаров через линию соприкосновения?

Порядок, разработанный украинским Антитеррористическим центром и одобренный правительством, содержит исчерпывающий список товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения.

Окончательную версию этого списка обещают обнародовать позже, однако во время обсуждения документа речь шла о том, что в него попадут товары, обеспечивающие функционирование и обслуживание металлургии, горно-обогатительной отрасли, энергетики, угледобычи, а также объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, правительство разрешило поставки продуктов питания и лекарственных средств — но только в составе гуманитарных грузов.

«Мы говорим о критически важном наборе товаров, необходимом для того, чтобы обеспечить производство тепла и света для граждан, а также чтобы наши металлурги работали на экономику», — заявил на заседании кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Для того, чтобы проверять соблюдение правил перемещения товаров через линию соприкосновения, власти планируют установить специальные контрольно-пропускные пункты. Кроме представителей государственных органов к работе этих пунктов привлекут волонтеров и представителей общественных организаций.

Удовлетворит ли это решение инициаторов блокады в Донбассе?

Организаторы блокады в разговоре с Би-би-си отказались комментировать свои действия в связи с принятием правительством порядка перемещения товаров.

«Не комментируем, потому что мы не видели этого постановления. Как только увидим постановление — разберем на штабе и ответим», — заявил Би-би-си соорганизатор «Штаба блокады» Анатолий Виногродский.

Тем не менее, вечером в понедельник инициаторы блокады заявили об отказе вести любые переговоры с премьер-министром Гройсманом. Они добавили, что не свернут блокаду до полного выполнения своих требований — освобождения боевиками украинских пленных, а также официального запрета на торговлю с неподконтрольными территориями.

Блокирование путей сообщения на Донбассе активистами продолжается уже несколько недель.

В «штабе блокады» Би-би-си сообщили, что по состоянию на сегодня участники протеста установили пять «редутов» — три на железнодорожных путях и еще два на автомобильных дорогах.

Как относятся к блокаде в Киеве, Москве и на Донбассе?

Киев резко критикует участников блокады на Донбассе. Представители украинской власти утверждают, что продолжение блокады чревато пагубными последствиями для экономики страны: от колебаний валютного курса до веерных отключений электроэнергии.

Активисты блокируют поставки на контролируемую Киевом территорию угля, в частности антрацитного, необходимого для работы ряда украинских тепловых электростанций. Заменить этот тип угля украинским энергетикам нечем. Ближайшим альтернативным его производителем выступает Россия, а поставки оттуда в нынешних условиях чреваты скандалом.

15 февраля правительство Украины ввело чрезвычайные меры в сфере энергетики в связи с блокадой поставок угля на Донбассе.

Оппонировали блокаде и украинские металлурги. Глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что убытки металлургической и смежных отраслей из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долларов США.

Москва призывала Киев принять немедленные действенные меры по прекращению транспортной и экономической блокады Донбасса.

«Такие действия, фактически направленные на экономическую и социальную изоляцию, неизбежно ведут к ответным мерам», — заявил накануне представитель России в «минской группе» Борис Грызлов.

А лидеры сепаратистов в своем совместном заявлении назвали блокаду прямо противоречащей духу и букве Минских соглашений.

Они объявили, что если до полуночи 1 марта блокада не будет прекращена, на предприятиях украинской юрисдикции, работающие на неподконтрольных Киеву территориях, будет введено внешнее управление.

Утром в среду — поскольку никаких значимых изменений в ситуации с блокадой не последовало — они заявили о начале этого процесса.

«Введение внешнего управления на предприятия Донбасса» — что это вообще такое?

Крупные промышленные предприятия, продолжающие работать в неподконтрольных Киеву районах, формально зарегистрированы как юридические лица в городах на контролируемой Киевом территории.

Они — по крайней мере, до 1 марта — продолжали платить налоги и сборы в украинский бюджет. По данным советника главы СБУ Юрия Тандита, за прошлый год такие предприятия перечислили в государственную казну почти 32 млрд гривен (свыше 1 млрд долларов США).

Введение внешнего управления, по словам представителей сепаратистов, не означает формальной смены собственников этих предприятий.

Тут утверждают, что нововведение автоматически приведет к переориентации их работы на российский рынок.

Конкретный список предприятий, на которых может быть введено внешнее управление, не обнародован, однако эксперты в Киеве допускают, что в него попадут объекты, принадлежащие, в частности, корпорациям «Метинвест» Рината Ахметова и «Индустриальный союз Донбасса», которую связывают с экс-губернатором Донецкой области Сергеем Тарутой.

Они пока никак не прокомментировали заявления командования ДНР и ЛНР о введении внешнего управления.Лидер так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что никто из собственников этих предприятий не выходил с ним на связь.

Накануне замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что руководители предприятий, на которых введут внешнее управление, могут понести уголовную ответственность за финансирование терроризма.

Он добавил, что обещания представителей пророссийских сепаратистов переориентировать их на российский рынок являются блефом.

«Российский рынок не пустой, и никто там не ждет эти полуфабрикаты», — сказал он.

В свою очередь, участники блокады, похоже, не видят проблемы во введении внешнего управления на эти предприятия.

«Там нет предприятий украинской юрисдикции. Там есть предприятия, принадлежащие либо россиянам, либо скрытым ставленикам ФСБ. Они должны были быть закрыты еще в 2014 году», — заявил Би-би-си один из организаторов блокады Анатолий Виногродский.

Какова вероятность силового выхода из ситуации с блокадой на Донбассе?

Это зависит, не в последнюю очередь, от реакции участников блокады на инициативу правительства.

Однако в Киеве обсуждаются разные сценарии реагирования на сложившуюся ситуацию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник призвалАнтитеррористический центр дать силовым органам полномочия для снятия блокады Донбасса.

На прошлой неделе командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров не исключил, что его формирование будет привлечено к выполнению законного решения по снятию блокады.

«Мы — правоохранительное формирование. Если законом прописано, что надо разблокировать, то полиция принимает соответствующие меры, и если откажутся выполнять их требования, то уже мы как силовая составляющая будем вынуждены это сделать», — сказал Аллеров в интервью журналу «Новое время».

Вместе с тем инициаторы блокады предостерегают власть от силовых решений.

«Мы призываем и предостерегаем от силовых действий по снятию блокады торговли на крови, потому что это может возыметь абсолютно непредсказуемые и катастрофические для украинского общества последствия», — заявил на заседании кабмина в среду депутат Верховной рады, представитель националистической партии «Свобода» Андрей Ильенко.

В «штабе блокады» Би-би-си сообщили, что в конце этой недели на «редуты» к участникам протеста прибудет пополнение в виде добровольцев из западных областей Украины.