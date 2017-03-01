Белый дом рассматривает новые варианты стратегии Вашингтона в отношении Северной Кореи, в том числе варианты с применением военной силы или смены режима в этой стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, около двух недель назад заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд провела встречу с сотрудниками различных правительственных служб и попросила их предоставить свои предложения и идеи по возможным действиям США в отношении Северной Кореи. Задачей Макфарлэнд было «всестороннее переосмысление» американской политики в отношении Северной Кореи, пишет WSJ, поэтому в Белом доме готовы рассматривать даже варианты, которые «далеки от политического мейнстрима», начиная от признания Северной Кореи в качестве ядерной державы до военных действий против Пхеньяна. Свои предложения заместителю советника по национальной безопасности чиновники администрации представили во вторник, 28 февраля.

Собеседники издания подчеркнули, что военные аспекты стратегии против КНДР обсуждались также во время недавних переговоров новой администрации США с ее давними союзниками в Юго-Восточной Азии — Японией и Южной Кореей. Например, пишет WSJ, во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который посетил США с двухдневным визитом, американские официальные лица несколько раз упоминали, что «рассматриваются все варианты» действий в отношении Северной Кореи.

Наибольшее беспокойство Вашингтона и его союзников в Тихоокеанском регионе вызывает заявление Пхеньяна, что он готов к испытаниям своей первой межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает WSJ. Ранее со ссылкой на свои источники в Белом доме телеканал CNN также сообщал, что, по мнению Трампа, именно Пхеньян представляет «наибольшую непосредственную угрозу» для Вашингтона.

О том, что Северная Корея создала две межконтинентальные баллистические ракеты и может в ближайшее время приступить к их запуску, в конце января сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных чиновников. Кроме того, о «завершающей стадии» разработки таких ракет в своем новогоднем обращении к жителям КНДР заявил лидер страны Ким Чен Ын. Утром 12 февраля Пхеньян провел запуск баллистической ракеты, которая пролетела около 500 км и упала в Японское море.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал проведенное Северной Кореей ракетное испытание «абсолютно неприемлемым», а президент США Дональд Трамп его поддержал и пообещал дать «очень решительный ответ» на очередной запуск ракеты.

Вместе с тем о том, что Пхеньян и Вашингтон ведут переговоры о встрече в США высокопоставленных представителей Северной Кореи и бывших американских чиновников, сообщила в конце февраля со ссылкой на собственные источники газета The Washington Post. Запуск баллистической ракеты 12 февраля осложнил ее подготовку, однако в своем интервью Reuters спустя несколько дней Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном «при определенных обстоятельствах».