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Три четверти французов выступают против участия Фийона в выборах на фоне скандала с его женой
02.03.2017 12:55 — Новости Мира | Tut.by
Кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон теряет популярность на фоне скандала в связи расследованием возможного хищения государственных средств. Как показал опубликованный в четверг опрос службы Harris Interactive, число сторонников продолжения его участия в предвыборной гонке сократилось на 10% по сравнению с данными от 6 февраля.
Опрос проводился в среду после выступления Фийона на пресс-конференции, где он
Лишь 25% из 980 опрошенных по-прежнему считают, что Фийон должен оставаться кандидатом, в то время как в начале февраля его поддержали 35% респондентов. При этом более чем на 10% упал его рейтинг и среди избирателей, симпатизирующих как партии «Республиканцы» (с 67% до 53%), так и правоцентристам в целом (с 59% до 48%). Говоря о шансах Фийона на победу, 83% от общего числа респондентов отметили, что не верят в его победу на выборах.
При этом 38% участников опроса согласились с утверждением кандидата от «Республиканцев» о том, что дело против него и его супруги является «политическим убийством», то есть по сути заговором против него.
Ранее в четверг министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру в эфире телеканала CNEWS отверг обвинения Фийона в адрес судебной системы, подчеркнув, что «никакого заговора нет» и что «правительство не имеет никакого отношения» к данному делу. Также в среду президент Франции Франсуа Олланд выступил в защиту судейского корпуса и прокуратуры, заявив, что «выдвижение кандидатуры на президентских выборах не дает права подвергать сомнению работу полиции и судей» и «выдвигать крайне серьезные обвинения против системы правосудия».
«Пенелопагейт»
Сам Франсуа Фийон утверждает, что его супруга выполняла работу помощника, однако множество депутатов сообщили, что никогда не видели ее в Национальном собрании.
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Лишь 25% из 980 опрошенных по-прежнему считают, что Фийон должен оставаться кандидатом, в то время как в начале февраля его поддержали 35% респондентов.
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