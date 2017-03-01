КНДР объявила, что Ким Чен Нам, скорее всего, умер от сердечного приступа. С таким заявлением выступил представитель делегации Северной Кореи в Малайзии Ри Тонг Ир.



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Он рассказал, что у мужчины в прошлом уже были проблемы с сердцем, ему запрещали путешествовать, не имея при себе нужных лекарств. «Поэтому все указывает на то, что причиной смерти стал сердечный приступ», — заявил представитель делегации.

При этом Ри Тонг Ир не называл имени Ким Чен Нама, упомянув его как Ким Чхоля — паспорт на это имя нашли у погибшего.

Представитель КНДР также ответил на обвинения в том, что для убийства Ким Чен Нама использовали боевое отравляющее вещество VX. Он предложил отправить образцы в Организацию по запрещению химического оружия для независимой экспертизы.

Ким Чен Нама, который приходился старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, убили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, две женщины набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом.

Обе предполагаемые исполнительницы убийства были задержаны . После случившегося Малайзия отменила безвизовый режим с КНДР.