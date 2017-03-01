﻿ КНДР: все указывает на смерть Ким Чен Нама от сердечного приступа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

КНДР: все указывает на смерть Ким Чен Нама от сердечного приступа

02.03.2017 13:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

КНДР объявила, что Ким Чен Нам, скорее всего, умер от сердечного приступа. С таким заявлением выступил представитель делегации Северной Кореи в Малайзии Ри Тонг Ир.


Фото: Reuters

Он рассказал, что у мужчины в прошлом уже были проблемы с сердцем, ему запрещали путешествовать, не имея при себе нужных лекарств. «Поэтому все указывает на то, что причиной смерти стал сердечный приступ», — заявил представитель делегации.

При этом Ри Тонг Ир не называл имени Ким Чен Нама, упомянув его как Ким Чхоля — паспорт на это имя нашли у погибшего.

Представитель КНДР также ответил на обвинения в том, что для убийства Ким Чен Нама использовали боевое отравляющее вещество VX. Он предложил отправить образцы в Организацию по запрещению химического оружия для независимой экспертизы.

Ким Чен Нама, который приходился старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, убили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, две женщины набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом.

Обе предполагаемые исполнительницы убийства были задержаны. После случившегося Малайзия отменила безвизовый режим с КНДР.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Северной Кореи рассказал, что у мужчины в прошлом уже были проблемы с сердцем, ему запрещали путешествовать, не имея при себе нужных лекарств.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Три четверти французов выступают против участия Фийона в выборах на фоне скандала с его женой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика