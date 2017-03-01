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КНДР: все указывает на смерть Ким Чен Нама от сердечного приступа
02.03.2017 13:47 — Новости Мира | Tut.by
КНДР объявила, что Ким Чен Нам, скорее всего, умер от сердечного приступа. С таким заявлением выступил представитель делегации Северной Кореи в Малайзии Ри Тонг Ир.
Он рассказал, что у мужчины в прошлом уже были проблемы с сердцем, ему запрещали путешествовать, не имея при себе нужных лекарств. «Поэтому все указывает на то, что причиной смерти стал сердечный приступ», — заявил представитель делегации.
При этом Ри Тонг Ир не называл имени Ким Чен Нама, упомянув его как Ким Чхоля — паспорт на это имя нашли у погибшего.
Представитель КНДР также ответил на обвинения в том, что для убийства Ким Чен Нама использовали боевое отравляющее вещество VX. Он предложил отправить образцы в Организацию по запрещению химического оружия для независимой экспертизы.
Ким Чен Нама, который приходился старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, убили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, две женщины набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом.
Обе предполагаемые исполнительницы убийства
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Представитель Северной Кореи рассказал, что у мужчины в прошлом уже были проблемы с сердцем, ему запрещали путешествовать, не имея при себе нужных лекарств.
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