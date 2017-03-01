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Предприятия Ахметова отказались платить налоги ДНР и ЛНР после национализации

02.03.2017 14:05 — Новости Мира | Tut.by  
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В группе компаний Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) заявили, что не будут платить налоги в бюджет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в четверг, 2 марта, сообщается на официальном сайте СКМ.

«Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства», — говорится в заявлении. Также отмечается, что никакое давление не заставит компанию изменить юрисдикцию активов.

В заявлении уточняется, что с начала конфликта на Донбассе СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 миллиардов гривен (215 миллиардов рублей) налогов. При этом десятая часть сборов отчислялась предприятиями, расположенными на неподконтрольной Киеву территории.

«Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов ДНР и ЛНР — неприемлемым», — подчеркнули в СКМ.

1 марта стало известно, что власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

Совет министров ЛНР утвердил список предприятий, на которых могут ввести «временную администрацию», 28 февраля. В перечне значатся четыре угледобывающие компании, принадлежащие Ахметову.

Днем ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 1 марта 2017 года прекратить торговую блокаду Донбасса. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь в Украину.

Украинские радикалы при поддержке ряда политиков начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий в страну прекратились поставки угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.

Ринат Ахметов — украинский бизнесмен и промышленник, его называют самым богатым человеком на Украине. В 2016 году его состояние оценивалось в 2,3 миллиарда долларов.

 
 
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"Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства", - говорится в заявлении.

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