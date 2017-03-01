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Европейский парламент лишил Марин Ле Пен неприкосновенности

02.03.2017 14:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Европейский парламент проголосовал за лишение лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета из-за того, что она размещала в своем Twitter фотографии со сценами насильственных действий, совершенных боевиками террористической организации «Исламское государство», сообщает Reuters.

Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил этот шаг подавляющим большинством голосов.

Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала в своем микроблоге несколько фотографий жертв ИГ в знак протеста против сравнения «Национального фронта» с боевиками группировки. На одном из изображений был казненный боевиками американский журналист Джеймс Фоули.

 
 
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Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил этот шаг подавляющим большинством голосов.

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