Европейский парламент проголосовал за лишение лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета из-за того, что она размещала в своем Twitter фотографии со сценами насильственных действий, совершенных боевиками террористической организации «Исламское государство», сообщает Reuters.

Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил этот шаг подавляющим большинством голосов.

Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала в своем микроблоге несколько фотографий жертв ИГ в знак протеста против сравнения «Национального фронта» с боевиками группировки. На одном из изображений был казненный боевиками американский журналист Джеймс Фоули.