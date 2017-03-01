﻿ Швеция вернула военную службу по призыву из-за российской угрозы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Швеция вернула военную службу по призыву из-за российской угрозы

02.03.2017 16:01 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правительство Швеции решило вернуть обязательный военный призыв, сообщила пресс-секретарь министерства обороны страны Маринетт Радебо. «Российская военная активность — одна из причин», — уточнила она.


Король Швеции Карл XVI Густав пожимает руки военнослуащим на базе Адажи. Фото: Reuters

С 1 января 2018 года на службу будут призваны около 4 тысяч юношей и девушек. Их выберут из 13 тысяч человек 1999 года рождения, которым предложат пройти психологические и физические тесты.

Призывники будут служить 9−12 месяцев. Цель призыва — мотивировать молодежь становиться военными профессионалами и пополнять мобилизационный резерв.

В Швеции был обязательный военный призыв до 2010 года. Тогда призывали только мужчин.

Швеция не входит в НАТО, как и Финляндия, но обе страны сотрудничают с альянсом. Соседние Норвегия и Дания являются членами НАТО.

Пресс-секретарь министерства обороны Швеции также заявила, что 70% депутатов поддерживают планы правительства по укреплению вооруженных сил и более тесному военному сотрудничеству с соседними странами.

В апреле 2014 года Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия подписали документ об укреплении военного сотрудничества. Этот шаг был воспринят многими экспертами как сближение Швеции и Финляндии с НАТО.

Более тесное сотрудничество нейтральных Швеции и Финляндии с Североатлантическим альянсом негативно воспринимается в России. В июле 2016 года президент России Владимир Путин намекнул во время визита в Хельсинки, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия подведет свои войска ближе к границе.

Швеция и Финляндия, где многие жители считают поведение России в балтийском регионе непредсказуемым, предпринимают различные шаги для усиления своей безопасности.

В начале 2016 года стало известно, что Швеция вернет своих военных на остров Готланд в Балтийском море, где во время холодной войны находилось около 20 тысяч солдат.

Финляндия готовится к возможной оккупации расположенных в Балтийском море Аландских островов, заявлял летом 2015 года министр обороны страны Юсси Ниинистё.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2018 года на службу будут призваны около 4 тысяч юношей и девушек. Их выберут из 13 тысяч человек 1999 года рождения, которым предложат пройти психологические и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Европейский парламент лишил Марин Ле Пен неприкосновенности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика