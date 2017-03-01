Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование о резиденциях Дмитрия Медведева и о связанных с ним фондах, которые получили 70 млрд российских руб. в виде пожертвований. В пресс-службе правительства назвали публикацию предвыборной агитацией.



Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

Глава правительства Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Об этом говорится в публикации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Расследование было проведено на основе данных из Росреестра, выписок из разных реестров юридических лиц, а также на основе публикаций в СМИ и записей в социальных сетях.

«Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица», — подчеркивается в расследовании. ФБК указывает, что ключевым элементом среди близких к Медведеву юрлиц являются несколько благотворительных фондов.

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — заявила РБК пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

Резиденция на Рублевке

Миллиардер Алишер Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе, пишет ФБК со ссылкой на выписку из Росреестра. Навальный оценил эту недвижимость примерно в 5 млрд руб.

«Этот фонд [поддержки социально значимых государственных проектов] не имеет никакого отношения к благотворительности и не ведет заметной деятельности. Управляют фондом те же люди, что и фондами „Дар“ и „Градислава“, владеющими резиденцией Медведева в Плесе и другими личными объектами премьер-министра», — отмечается в расследовании ФБК. В самой выписке из ЕГРН не говорится, что речь идет именно об олигархе, там указан его полный однофамилец.

Фонд «Дар», указано в публикации, возглавляет одногруппник и друг Медведева Илья Елисеев. Навальный называет его одним из наиболее приближенных лиц к главе правительства. Так, Елисеев управляет агрокомплексом «Мансурово» и другими сельскохозяйственными предприятиями в Курской области, следует из данных ЕГРЮЛ. В той же области, отмечает фонд Навального, у главы правительства есть «родовое поместье, которое он регулярно посещает»: «На месте дома, когда-то принадлежавшего деду Медведева, построена часовня. Усадьба и десятки тысяч квадратных метров сельскохозяйственных угодий — собственность «Мансурово».

Среди членов совета директоров «Мансурово» указан Андрей Медведев, которого ФБК называет двоюродным братом премьера. Он же является владельцем небольшой доли в фирме «Сейм-Агро». Основной же учредитель «Сейм-Агро» — компания «Курскпротеплица», которая принадлежит фонду «Соцгоспроект», связанному с Медведевым.

Андрей Медведев отказался подтвердить РБК родственную связь с российским премьером. «Это вопрос сугубо личный, я не считаю нужным на него отвечать», — заявил он. Он также отметил, что «со стороны указанного лица [Дмитрия Медведева] он не получал ни помощи, ни помех». «Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания. Это вымысел и фольклор», — уверен Медведев.

Виноградник в Тоскане

На дочернюю структуру фонда «Дар» записан дом на Рублевке и 20 га земли, которые до этого принадлежали управлению делами президента и были проданы, по оценке ФБК, «в 200 раз дешевле рыночной стоимости». ФБК ссылается на материалы судов и сведения из Росреестра.

Ученик Елисеева Филипп Полянский и бывший директор «Дара» возглавляет компанию «Цертум-Инвест», указано в выписке из ЕГРЮЛ. Компания приобрела в Санкт-Петербурге исторический особняк, затем передала «Дару», после чего здание было перестроено в элитный дом из 29 квартир.

Елисееву принадлежит кипрский офшор Furcina, на который оформлены две морские яхты, говорится в выписках из кипрского реестра юрлиц. Их стоимость ФБК оценил в $ 16 млн «Мы видим их пришвартованными возле усадьбы Миловка в Плесе, которая является резиденцией Медведева. Обе яхты названы „Фотиния“, что является церковным аналогом имени Светлана. Так зовут жену Дмитрия Медведева», — обращают внимание авторы расследования.

На этот же офшор записана винодельня в итальянской Тоскане, указано в годовом отчете юрлица. «После покупки управляющим винодельней стал Сергей Ступницкий — человек, до этого работавший директором другой винодельни, связанной с премьер-министром, анапского «Скалистого берега», — подчеркивает ФБК. Представитель компании Fattoria della Aiola, через которую Furcina контролирует производство вина, в комментарии RNS опроверг связь винодельни с Медведевым.

Связанный с Медведевым фонд «Соцгоспроект», по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет долей в компании «Скалистый берег». Ей, в свою очередь, принадлежат виноградники в Анапе. Один из директоров «Скалистого берега» впоследствии стал директором фонда «Градислава». На этот фонд «запис​ана плесская усадьба» Медведева, пишут авторы расследования.

Помимо Елисеева ключевой фигурой в окружении премьер-министра ФБК называет Владимира Дьяченко. «Этот человек занимается ежедневным управлением рублевской усадьбой в Знаменском, полученной в подарок от Алишера Усманова», — указывает фонд Навального.

Пожертвования и кредиты

Навальный пишет со ссылкой на бухгалтерскую отчетность, что у связанных с Медведевым фондов несколько источников финансирования. Во-первых, как отмечает ФБК, «акционеры НОВАТЭКа Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли в уставный капитал фонда „Дар“ 33 млрд руб.». Во-вторых, управляющая компания фонда «Дар» получила кредиты от Газпромбанка на сумму 11 млрд руб., следует из отчетности финучреждения. «Такая поддержка Газпромбанка объясняется очень просто. Главное доверенное лицо Медведева Илья Елисеев — заместитель председателя правления этого банка, — указывает Навальный. — Вместе с деньгами, полученными от олигархов, объем средств, вращающихся между медведевскими фондами и компаниями, почти 70 млрд руб.».

Управляет всем имуществом премьер-министра компания «Меритаж». Такой вывод ФБК делает, например, на том основании, что фирма подбирает персонал для всех остальных юрлиц, связанных с главой правительства.

Представитель компании «Металлоинвест», которую контролирует Усманов, воздержался от комментариев. Представитель НОВАТЭКа отказался комментировать деятельность Михельсона в фонде «Дар». В компании «Скалистый берег» сообщили, что расследование ФБК комментировать не будут.