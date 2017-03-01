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Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры сирийскими войсками

02.03.2017 17:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Фото: Reuters

Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. В декабре минувшего года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

Год назад операция по освобождению Пальмиры продолжалась две недели. Сирийские бойцы взяли штурмом старинную крепость на въезде в город 25 марта 2016 года. Спустя два дня они вошли в Пальмиру. Большой вклад в операцию по освобождению «жемчужины сирийской пустыни» внесли российские ВКС, которые наносили точечные удары по позициям ИГ. В дальнейшем военнослужащие РФ разминировали знаменитые развалины античной Пальмиры.

Террористы вновь заняли Пальмиру 11 декабря минувшего года после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80% жителей.

В период своего господства (с мая 2015 года по март 2016 года) вандалы ИГ разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой — визитную карточку города, а также взорвали храм Баалшамина и святилище верховного семитского божества Бэла.

Был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — башенные гробницы патрициев. Террористы учинили жестокую расправу над видным сирийским ученым Халедом аль-Асаадом. 82-летний археолог с мировым именем отказался показать боевикам тайники с артефактами.

20 января их руками был уничтожен еще один известный памятник древней Пальмиры — архитектурный комплекс тетрапилон, а также фасад древнеримского театра, построенного во II веке н.э. На его сцене состоялся 5 мая прошлого года концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

2 марта сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над Пальмирой.

 
 
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Сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над городом.

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