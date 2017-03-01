В последнее время между президентом России и Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко были рабочие телефонные контакты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



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«Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности», — сообщил Песков журналистам.

По словам Пескова, был не один, а несколько телефонных разговоров. При этом он не сообщил, по чьей инициативе проводились эти разговоры, и сколько именно их было.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что с начала года Путин и Порошенко разговаривали не менее четырех раз. Издание утверждает, что эти переговоры не афишировались, чтобы избежать критики в адрес Порошенко со стороны наиболее радикально настроенных украинцев.

Однако в пресс-службе Порошенко факт таких разговоров подтвердили, но назвали другую причину, по которой о них не сообщали. В администрации украинского президента заявили, что никакого результата разговоры не принесли, поэтому и сообщать о них не было смысла.

Отношения между двумя президентами в очередной раз обострились на фоне нескольких сообщений российских спецслужб о задержании в Крыму украинцев, якобы готовивших террористические акты. После этого официальных сообщений о контактах путина и Порошенко практически не было.

В конце января этого года в Донбассе вновь обострился вооруженный конфликт . Тогда произошли столкновения между сепаратистами и украинской армией в промзоне Авдеевка. Есть погибшие с обеих сторон конфликта и среди мирных жителей.

Жители Авдеевки жаловались на отсутствие электричества, воды и тепла. Также жители сообщают об обстрелах жилых кварталов. Порошенко заявил, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Путин и Порошенко публично возлагают вину за ситуацию в Авдеевке и в целом обострение конфликта в Донбассе друг на друга. Порошенко называл Россию страной-агрессором.

«Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий — в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва — жестоко и антигуманно», — написал Порошенко в начале февраля в «Фейсбуке».

По мнению Путина, обострение ситуации на Донбассе было спровоцировано украинской стороной.

«Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — объяснял Путин.