Кассационный суд оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака. Об этом сообщает государственное египетское телевидение.



Хосни Мубарак. Фото: Reuters

Высший судебный орган страны снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. Это решение является окончательным и уже не подлежит обжалованию.

Таким образом, в отношении Мубарака завершены все уголовные преследования.

Судебные слушания в КС страны на повторном процессе против Хосни Мубарака возобновились после многомесячного перерыва. Адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб построил свою защиту на том, что остальные подсудимые, в том числе экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шестеро высокопоставленных чиновников бывшего режима, уже оправданы без права пересмотра дела.

«На уже завершившихся в судах различных инстанций многочисленных процессах была неоднократно доказана непричастность полиции к нападениям и убийствам демонстрантов, а виновными признаны преступные группы, за которыми стояли „Братья-мусульмане“ и палестинское движение ХАМАС», — заявил он суду. Адвокат подчеркнул, что защита Мубарака настаивает на необходимости полного оправдания, поскольку ранее по аналогичным обвинениям были полностью оправданы экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и его помощники.

Этот процесс, получивший название «дело века» и привлекший в самом его начале небывалое внимание общественности, с годами утратил свою актуальность для египтян. По делу уже дважды выносились приговоры. В 2012 году Мубарак был приговорен судом низшей инстанции к пожизненному заключению: суд признал его виновным в провокации насилия в дни революции «25 января» и гибели сотен протестующих.

Позднее занимавший в 2012 году пост президента Мухаммед Мурси, который сам сейчас проходит обвиняемым по ряду уголовных дел, связанных с преступлениями стоявших тогда у власти «Братьев- мусульман», отменил решение суда и издал приказ о пересмотре дела.

К такому же выводу пришел позднее и КС страны, удовлетворивший жалобу адвокатов Мубарака на приговор. В 2013 году процесс был запущен вновь, но через полтора года он завершился снятием всех обвинений с Мубарака. Судьи, по сути, оправдали его. Генеральный прокурор подал апелляцию на решение уголовного суда.

В ноябре 2015 года кассационный суд приступил к повторному рассмотрению дела. Однако из-за требований МВД, которое настаивало на транспортировке подсудимого в зал заседаний только на вертолете, несколько месяцев ушло на урегулирование организационных вопросов, так как здание КС в центре Каира не оснащено вертолетной площадкой, а заседать в другом месте судьи изначально отказывались. Однако нынешнее заседание все-таки состоялось в здании Полицейской академии, где есть необходимая инфраструктура.