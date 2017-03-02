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Все страны Евросоюза одобрили безвизовый режим с Украиной
02.03.2017 23:19 — Новости Мира | Tut.by
Сделан предпоследний шаг на пути к отмене виз для украинских граждан при въезде в ЕС. Все государства, входящие в Евросоюз, одобрили нововведение. Последнее слово — за Европарламентом.
Все 28 стран Европейского союза поддержали предложение предоставить гражданам Украины возможность на 90 дней въезжать в ЕС без виз. Послы государств — членов Евросоюза в четверг, 2 марта, одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной, которое было достигнуто 28 февраля Европарламентом и Советом ЕС. Теперь это нововведение будет вынесено на голосование в Европарламент, а затем передано в Европейский совет для принятия соответствующего закона.
28 февраля в результате переговоров между представителями Европарламента и Совета Евросоюза была достигнута
За день до этого, 27 февраля, Совет ЕС утвердил новый механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия, а также одобрил положение о либерализации визового режима с Грузией.
Украинцы смогут въезжать без виз во все страны ЕС, исключая Ирландию и Великобританию. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза. Если после введения безвизового режима будет зафиксировано резкое увеличение нелегальной миграции, он может быть быстро приостановлен. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после его публикации в «Официальном журнале» ЕС.
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Послы государств - членов Евросоюза в четверг, 2 марта, одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной, которое было...
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