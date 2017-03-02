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Макрон пообещал Франции перестройку в случае избрания президентом

03.03.2017 06:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон пообещал в случае своей победы на выборах «полное преобразование» страны. Представляя свою предвыборную программу под названием «Мой контракт с народом» в четверг, 2 марта, в Париже, независимый кандидат заявил о необходимости реформ в социальной сфере, в том числе по страхованию от безработицы и модернизации пенсионной системы. Он также пообещал снизить корпоративный налог с 33,3 до 25 процентов и освободить от фиксированного подоходного налога 80 процентов домашних хозяйств.


Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

В то же время экс-министр экономики намеревается уменьшить государственные расходы на 60 миллиардов евро, сократить 120 000 рабочих мест в государственном секторе, при этом дополнительно наняв на работу 10 000 полицейских и до 5000 учителей. Проевропейский политик выступает за усиленное сотрудничество в рамках ЕС, в частности, в сфере обороны, а также призывает к созданию общего бюджета для еврозоны. Своих соперников Марин Ле Пен и Франсуа Фийона он обвинил попытках подорвать верховенство права критикой действий следственных органов. В отношении обоих кандидатов в президенты ведутся расследования в связи со скандалами с трудоустройством в парламент Франции. Макрон заявил, что в случае избрания президентом запретит депутатам нанимать на работу родственников и членов семьи.

39-летний политик-центрист считается фаворитом предвыборной гонки. Прогнозы предрекают ему победу над претендентом от крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.

В тот же день, 2 марта, главная соперница Макрона Ле Пен была лишена депутатской неприкосновенности. Поводом для решения стали обвинения в распространении в интернете фотографий со сценами насилия.

Первый тур выборов президента Франции назначен на 23 апреля, второй пройдет 7 мая.

 
 
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Представляя свою предвыборную программу под названием "Мой контракт с народом" в четверг, 2 марта, в Париже, независимый кандидат заявил о необходимости реформ в...

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