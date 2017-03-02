Генерал Тод Уолтерс рассказал о четырех опасных сближениях российских и американских самолетов за день 10 февраля. Ранее США сообщили об опасных полетах российских самолетов у эсминца Porter в Черном море в этот день.

По словам командующего Военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерала Тода Уолтерса, сразу четыре инцидента, связанных с опасным сближением самолетов России и НАТО, произошли в один день, 10 февраля.

Об этом, как сообщает издание Defense News, генерал рассказал на симпозиуме, устроенном Ассоциацией ВВС США в штате Флорида.

По словам Уолтерса, три инцидента были связаны с самолетами Cу-24, еще один — с морским разведчиком Ил-38.

Генерал уточнил, что после 10 февраля подобных инцидентов не было, ситуация с несанкционированными сближениями самолетов в воздухе, по его словам, «стабилизировалась». Уолтерс уточнил, что американские военные пытаются вступить в контакт в российскими коллегами при возникновении недоразумений.

«Иногда мы не получаем такой ответ, какой хотели бы, иногда мы вовсе не получаем ответа», — пояснил Уолтерс.

Об инцидентах, в которых участвовали российские самолеты Су-24 и Ил-38, которые произошли 10 февраля, ранее рассказал представитель Европейского командования США Дэнни Эрнандес. Он упомянул три случая, однако, по его рассказу, все они касались пролета российских самолетов вблизи эсминца Porter в Черном море, не отвечая на его запросы.

По словам Эрнандеса, эсминец Porter во всех трех случаях посылал запросы российским самолетам, но не получил на них ответы. «Такие инциденты вызывают озабоченность, поскольку могут привести к несчастному случаю или ошибке», — пояснил он.

По словам американцев, Су-24 пролетел на высоте около 90 м вблизи эсминца на высокой скорости, при этом расстояние до корабля составляло около 200 м. Ил-38, по его словам, также пролетел в районе корабля на высокой скорости и «необычно малой высоте».

Официальная Москва отвергла все обвинения, представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что инцидентов с российскими самолетами не было. «Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США Porter, не было», — заявил тогда Конашенков и уточнил, что «все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».