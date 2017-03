Министр внутренних дел США Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл на первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе. Соответствующие снимки он опубликовал в твиттере .

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV