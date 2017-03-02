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Новый министр внутренних дел США прибыл на работу на лошади
03.03.2017 07:38 — Новости Мира | Tut.by
Министр внутренних дел США Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл на первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе. Соответствующие снимки он опубликовал в
«Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США — эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас», — написал Зинке.
Также новый глава американского министерства отчитался о первых встречах на новом рабочем месте и первых подписанных указах.
Ранее сообщалось, что сенат США утвердил первого афроамериканца в администрации Трампа. Им стал Бен Карсон, утвержденный на должность министра жилищного строительства и городского развития.
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Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл на первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе.
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