Министр внутренних дел США Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл на первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе. Соответствующие снимки он опубликовал в твиттере .

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 2 марта 2017 г.

«Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США — эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас», — написал Зинке.

Также новый глава американского министерства отчитался о первых встречах на новом рабочем месте и первых подписанных указах.

Ранее сообщалось, что сенат США утвердил первого афроамериканца в администрации Трампа. Им стал Бен Карсон, утвержденный на должность министра жилищного строительства и городского развития.