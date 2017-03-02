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Белый дом: зять Трампа Кушнер тоже беседовал с российским послом
03.03.2017 07:58 — Новости Мира | Tut.by
Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и старший советник Джаред Кушнер в декабре прошлого года (то есть еще до своего официального вступления в должность) вместе встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower, признали в Белом доме.
«Они в целом обсуждали отношения, и имело смысл установить канал коммуникации», — цитирует NYT представителя Белого дома Хоуп Хикс.
Она добавила, что встреча продлилась около 20 минут.
Ранее в центре скандала из-за бесед с российским послом оказались советник Трампа Майкл Флинн, который в итоге вынужден был
Однако в отличие от них, Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов — хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.
Нет ничего необычного и недопустимого во встречах представителей переходного штаба с иностранными чиновниками, отмечает NYT.
Однако любые контакты соратников Трампа с российскими властями сейчас оказываются в центре внимания, так как ФБР расследует возможное вмешательство Москвы в американские выборы и обвинения в возможной причастности к этому скандалу приближенных президента.
Встреча Кисляка, Флинна и Кушнера в декабре также может оказаться значимой, поскольку именно тогда администрация уходящего президента Барака Обамы готовилась наложить на Россию новые санкции и публично обвинила Москву в кибератаках, призванных повлиять на итоги выборов.
Ранее в четверг генпрокурор Сешнс, который, как выяснилось, дважды за время президентской кампании беседовал с российским послом, заявил, что самоустраняется от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.
Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты американских выборов.
Дональд Трамп также отрицает, что они или члены его команды имели какие-либо неподобающие контакты с Кремлем.
«Джефф Сешнс — честный человек. [На слушаниях в сенате] он не сказал ничего такого. Он мог сформулировать свой ответ более точно, но это явно не было сделано преднамеренно», — заявил Трамп, добавив, что «демократы перегибают палку», и назвав обвинения в адрес своих подчиненных «охотой на ведьм».
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Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов - хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.
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