Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и старший советник Джаред Кушнер в декабре прошлого года (то есть еще до своего официального вступления в должность) вместе встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower, признали в Белом доме.



Джаред Кушнер и Дональд Трамп, фото: Reuters

«Они в целом обсуждали отношения, и имело смысл установить канал коммуникации», — цитирует NYT представителя Белого дома Хоуп Хикс.

Она добавила, что встреча продлилась около 20 минут.

Ранее в центре скандала из-за бесед с российским послом оказались советник Трампа Майкл Флинн, который в итоге вынужден был уйти в отставку , и генпрокурор США Джефф Сешнс.

Однако в отличие от них, Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов — хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.

Нет ничего необычного и недопустимого во встречах представителей переходного штаба с иностранными чиновниками, отмечает NYT.

Однако любые контакты соратников Трампа с российскими властями сейчас оказываются в центре внимания, так как ФБР расследует возможное вмешательство Москвы в американские выборы и обвинения в возможной причастности к этому скандалу приближенных президента.

Встреча Кисляка, Флинна и Кушнера в декабре также может оказаться значимой, поскольку именно тогда администрация уходящего президента Барака Обамы готовилась наложить на Россию новые санкции и публично обвинила Москву в кибератаках, призванных повлиять на итоги выборов.

Ранее в четверг генпрокурор Сешнс, который, как выяснилось, дважды за время президентской кампании беседовал с российским послом, заявил, что самоустраняется от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты американских выборов.

Дональд Трамп также отрицает, что они или члены его команды имели какие-либо неподобающие контакты с Кремлем.

«Джефф Сешнс — честный человек. [На слушаниях в сенате] он не сказал ничего такого. Он мог сформулировать свой ответ более точно, но это явно не было сделано преднамеренно», — заявил Трамп, добавив, что «демократы перегибают палку», и назвав обвинения в адрес своих подчиненных «охотой на ведьм».