﻿ Белый дом: зять Трампа Кушнер тоже беседовал с российским послом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белый дом: зять Трампа Кушнер тоже беседовал с российским послом

03.03.2017 07:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и старший советник Джаред Кушнер в декабре прошлого года (то есть еще до своего официального вступления в должность) вместе встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower, признали в Белом доме.


Джаред Кушнер и Дональд Трамп, фото: Reuters

«Они в целом обсуждали отношения, и имело смысл установить канал коммуникации», — цитирует NYT представителя Белого дома Хоуп Хикс.

Она добавила, что встреча продлилась около 20 минут.

Ранее в центре скандала из-за бесед с российским послом оказались советник Трампа Майкл Флинн, который в итоге вынужден был уйти в отставку, и генпрокурор США Джефф Сешнс.

Однако в отличие от них, Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов — хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.

Нет ничего необычного и недопустимого во встречах представителей переходного штаба с иностранными чиновниками, отмечает NYT.

Однако любые контакты соратников Трампа с российскими властями сейчас оказываются в центре внимания, так как ФБР расследует возможное вмешательство Москвы в американские выборы и обвинения в возможной причастности к этому скандалу приближенных президента.

Встреча Кисляка, Флинна и Кушнера в декабре также может оказаться значимой, поскольку именно тогда администрация уходящего президента Барака Обамы готовилась наложить на Россию новые санкции и публично обвинила Москву в кибератаках, призванных повлиять на итоги выборов.

Ранее в четверг генпрокурор Сешнс, который, как выяснилось, дважды за время президентской кампании беседовал с российским послом, заявил, что самоустраняется от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты американских выборов.

Дональд Трамп также отрицает, что они или члены его команды имели какие-либо неподобающие контакты с Кремлем.

«Джефф Сешнс — честный человек. [На слушаниях в сенате] он не сказал ничего такого. Он мог сформулировать свой ответ более точно, но это явно не было сделано преднамеренно», — заявил Трамп, добавив, что «демократы перегибают палку», и назвав обвинения в адрес своих подчиненных «охотой на ведьм».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов - хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Новый министр внутренних дел США прибыл на работу на лошади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика