﻿ Подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца депортируют в КНДР. 21.by
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Подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца депортируют в КНДР

03.03.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Гражданин Северной Кореи Ли Чжон Чоль, которого полиция Малайзии подозревала в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет депортирован на родину. Об этом сообщает The Malaysian Times.

Малайзийские правоохранительные органы не смогли собрать достаточно улик, чтобы доказать его причастность к преступлению. В пятницу, 3 марта, истек срок его предварительного заключения. После того, как он будет выпущен из-под стражи, власти Малайзии депортируют его обратно в КНДР.

О планах депортировать Ли Чжон Чоля стало известно 1 марта. Тогда источник не смог сообщить, почему власти не выдвигают обвинения против гражданина КНДР.

Как полагают следователи, Ли Чжон Холь был водителем у девушек, обвиняемых в убийстве брата северокорейского диктатора. В Малайзию он прибыл в 2016 году, получив разрешение на работу через отдел информационных технологий компании Tombo Enterprises. В то же время, его коллеги на его предполагаемом месте работы заявили, что на работе он ни разу не появлялся.

В настоящее время власти Малайзии обвиняют в убийстве Ким Чен Нама двух гражданок Вьетнама и Индонезии. Если их вина будет доказана, им может грозить смертная казнь. Признать свою вину они отказались.

Брат Ким Чен Ына скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Следствие установило, что он умер в результате покушения. Как показали данные анализов, Ким Чен Нам погиб от воздействия нервно-паралитического газа VX. Его концентрация была так высока, что он скончался в течение 15 — 20 минут. На записях видеокамер наблюдения видно, что в аэропорту к Ким Чен Наму подбежали две девушки, одна из которых накинула ему на лицо кусок ткани.

 
 
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Как полагают следователи, Ли Чжон Холь был водителем у девушек, обвиняемых в убийстве брата северокорейского диктатора.

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