Гражданин Северной Кореи Ли Чжон Чоль, которого полиция Малайзии подозревала в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет депортирован на родину. Об этом сообщает The Malaysian Times .

Малайзийские правоохранительные органы не смогли собрать достаточно улик, чтобы доказать его причастность к преступлению. В пятницу, 3 марта, истек срок его предварительного заключения. После того, как он будет выпущен из-под стражи, власти Малайзии депортируют его обратно в КНДР.

О планах депортировать Ли Чжон Чоля стало известно 1 марта. Тогда источник не смог сообщить, почему власти не выдвигают обвинения против гражданина КНДР.

Как полагают следователи, Ли Чжон Холь был водителем у девушек, обвиняемых в убийстве брата северокорейского диктатора. В Малайзию он прибыл в 2016 году, получив разрешение на работу через отдел информационных технологий компании Tombo Enterprises. В то же время, его коллеги на его предполагаемом месте работы заявили, что на работе он ни разу не появлялся.

В настоящее время власти Малайзии обвиняют в убийстве Ким Чен Нама двух гражданок Вьетнама и Индонезии. Если их вина будет доказана, им может грозить смертная казнь. Признать свою вину они отказались.

Брат Ким Чен Ына скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Следствие установило, что он умер в результате покушения. Как показали данные анализов, Ким Чен Нам погиб от воздействия нервно-паралитического газа VX . Его концентрация была так высока, что он скончался в течение 15 — 20 минут. На записях видеокамер наблюдения видно, что в аэропорту к Ким Чен Наму подбежали две девушки, одна из которых накинула ему на лицо кусок ткани.