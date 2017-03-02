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Подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца депортируют в КНДР
03.03.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by
Гражданин Северной Кореи Ли Чжон Чоль, которого полиция Малайзии подозревала в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет депортирован на родину. Об этом сообщает
Малайзийские правоохранительные органы не смогли собрать достаточно улик, чтобы доказать его причастность к преступлению. В пятницу, 3 марта, истек срок его предварительного заключения. После того, как он будет выпущен из-под стражи, власти Малайзии депортируют его обратно в КНДР.
О планах депортировать Ли Чжон Чоля стало известно 1 марта. Тогда источник не смог сообщить, почему власти не выдвигают обвинения против гражданина КНДР.
Как полагают следователи, Ли Чжон Холь был водителем у девушек, обвиняемых в убийстве брата северокорейского диктатора. В Малайзию он прибыл в 2016 году, получив разрешение на работу через отдел информационных технологий компании Tombo Enterprises. В то же время, его коллеги на его предполагаемом месте работы заявили, что на работе он ни разу не появлялся.
В настоящее время власти Малайзии обвиняют в убийстве Ким Чен Нама
Брат Ким Чен Ына
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Как полагают следователи, Ли Чжон Холь был водителем у девушек, обвиняемых в убийстве брата северокорейского диктатора.
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