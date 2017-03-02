Третьего марта в Украине объявлено Днем траура по погибшим в львовской области горнякам.

ЧП произошло второго марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м, в 119 конвейере.

В результате взрыва метана в шахте обрушилась горная порода. На тот момент на шахте работали 172 человека, на аварийном участке - 34 рабочих. Из них погибли восемь человек, шесть получили ранения. Всех шахтеров оперативно подняли на поверхность после взрыва, раненные доставлены в больницы с ожогами и другими травмами.

По указу Петра Порошенко 3 марта в стране объявлено Днем траура. В 12 часов по всей территории Украины память погибших почтят минутой молчания. Также на всех зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен флаг Украины. Отменяются все развлекательно-концертные мероприятия.

По приказу Порошенко в стране должны быть оперативно проверены все угледобывающие предприятия Украины.