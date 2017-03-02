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Сенаторы США призывают не смягчать санкции против России

03.03.2017 10:58 — Новости Мира | Tut.by  
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В третью годовщину присоединения Крыма к России американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес резолюцию, призывающую администрацию президента США Дональда Трампа не ослаблять санкции в отношении РФ до полного выполнения минских договоренностей и других международных обязательств.


Фото: Reuters

Резолюцию поддержал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, сообщается на официальном сайте Менендеса в четверг, 2 марта.

В поддерживаемом обеими партиями документе сенаторы «решительно и однозначно» выражают солидарность с украинским народом и осуждают решение президента РФ Владимира Путина о присоединении Крыма.

«Санкции — самый мощный и мирный рычаг в политическом арсенале»

Независимо от политических веяний в Соединенных Штатах, Вашингтон должен подтвердить, что «санкции останутся наиболее мощным и мирным рычагом в нашем арсенале дипломатических инструментов», говорится в документе.

Как отмечается далее в сообщении, резолюция осуждает «продолжающееся военное вмешательство на территории Украины». Кроме того, в документе подтверждается, что «наложенные на РФ санкции за дестабилизацию международного порядка в Восточной Европе» не могут быть отменены до тех пор, пока Москва не выполнит все условия минских договоренностей.

Авторы резолюции также призывают администрацию США, американских союзников в Европе, ООН и международных партнеров продолжать давление на Россию и требовать выполнения этой страной международных обязательств.

 
 
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В документе подтверждается, что "наложенные на РФ санкции за дестабилизацию международного порядка в Восточной Европе" не могут быть отменены до тех пор, пока...

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