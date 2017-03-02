Нобелевский комитет 2 марта определился с длинным списком кандидатов на премию мира. Всего выдвинуто 318 претендентов, в том числе 215 физических лиц и 103 организации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Норвежского нобелевского института.

По традиции, их имена не раскрываются. Список будет обнародован только тогда, как Нобелевский комитет сократит список соиcкателей до 20 позиций.

Между тем директором норвежского института исследований проблем мира PRIO Кристианом Харпвикеном на основе сообщений СМИ и официальных признаний тех, кто представил своих кандидатов на награду, составил свой список претендентов.

Среди них президент США Дональд Трамп, Болгарская православная церковь, президент РФ Владимир Путин, папа Римский Франциск, Эдвард Сноуден, экс-президент Франции Жак Ширак и другие, передает РИА «Новости» .

В число фаворитов Кристиан Харпвикен включил Американский союз защиты гражданских свобод ACLU и его президента, профессора права Сьюзан Н. Херман, которая занимается отстаиванием гражданских прав в США, борется против смертной казни и защищает прав ЛГБТ, а также резко критикует президента США Дональда Трампа.

В пятерку наиболее вероятных претендентов также вошли Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена за усилия по примирению в стране, организация по оказанию помощи местному населению "Сирийская гражданская оборона", известная как "Белые каски", и ее лидер Райед аль-Салех, а также врач-гинеколог Денис Муквеге и активистки Джин Накатче Баньере и Жаннет Кахиндо Бинду из Демократической республики Конго, которых могли бы наградить за вклад в борьбу против сексуального насилия в военное время.

Само вручение премии состоится в октябре.