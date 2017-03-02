Кремль «в деталях» не ознакомлен с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьера Дмитрия Медведева. Расследование было опубликовано накануне, 2 марта. В кабмине заявили, что оно носит предвыборный характер.



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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, ознакомлен ли глава государства Владимир Путин с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева, передает корреспондент РБК.

«В деталях не ознакомлены. Сообщения СМИ видели. Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства», — сказал он.

Накануне, комментируя расследование, пресс-секретарь главы кабинета министров Наталья Тимакова сказала, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер. «Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — отметила она.

Расследование ФБК было опубликовано накануне, 2 марта. В нем говорится, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Выводы авторы расследования делают на основе данных из Росреестра, выписок из различных реестров юридических лиц, а также публикаций в СМИ и записей в соцсетях. При этом в ФБК указывают на то, что настоящего владельца активов «почти невозможно отследить, поскольку, будучи записанными на благотворительные фонды, они не принадлежат никому».

Такие объекты, по данным ФБК, -​ это, в частности, недвижимость в поселке Знаменское неподалеку от Рублево-Успенского шоссе, усадьба в Курской области, винодельня в итальянской Тоскане и ряд других объектов. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица, утверждается в расследовании.