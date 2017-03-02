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ДНР объявила Киеву торговую блокаду

03.03.2017 14:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что на Донбассе научились жить в условиях блокады, и теперь ДНР примет ответные меры против Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал Захарченко на пресс-конференции в пятницу, 3 марта.

Он также отметил, что сейчас нужно «возродить те торговые цепочки, которые были во время Советского Союза». «Большая ложь Украины, что наша продукция нигде, кроме как в Украине, не нужна (…). Для России наша продукция нужна, и для Казахстана. Наш металл востребован на любом рынке Европы», — подчеркнул глава ДНР.

В январе украинские националисты, а также ветераны, воевавшие в зоне АТО на юго-востоке, начали торговую блокаду Донбасса. Идею поддержали некоторые депутаты Верховной рады. Участники акции перекрыли ряд важных маршрутов, по которым шли поставки товаров. Это и железнодорожные пути, и автомобильные дороги. Из-за блокады из региона перестали вывозить уголь, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.

В ответ власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях.

 
 
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Он также отметил, что сейчас нужно "возродить те торговые цепочки, которые были во время Советского Союза".

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