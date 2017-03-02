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Британский генерал: НАТО нужно "гибридное сдерживание" России
03.03.2017 16:17 — Новости Мира | Tut.by
Заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу призвал альянс активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации.
По словам генерала, Западу нужна общая стратегия, чтобы противостоять этим угрозам (Москва свою причастность к кибератакам отрицает). Брэдшоу заявил, что ответом на так называемые «гибридные методы ведения войны» должно стать «гибридное сдерживание». В пример он привел, в частности, экономические санкции в отношении России.
Кроме того, считает Брэдшоу, нужно обеспечить русскоязычное население стран Балтии источниками информации, представляющими альтернативу российскому государственному телевидению.
В интервью Би-би-си Брэдшоу высказал мнение, что поведение России на международной арене объясняется тем, что президент Владимир Путин «защищает собственную власть». При этом вероятность военного столкновения России и НАТО Брэдшоу оценил как низкую.
Вместе с тем, по его словам, «очень небольшой риск остается, и поскольку его последствия могут быть катастрофическими, необходимо заниматься этими проблемами».
Тем временем в пятницу начальник Генштаба России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Военного комитета НАТО генерал Петером Павелом.
«Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией», — говорится в сообщении Минобороны России.
Разговор, как утверждается, состоялся по инициативе представителей НАТО. Обсуждались, в частности, «перспективы восстановления взаимодействия по военной линии» и «предотвращение инцидентов и участие представителей альянса».
Герасимов, в частности, выразил озабоченность «усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ», — отмечают в минобороны.
При этом заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что руководство НАТО и страны Евросоюза приглашены на Московскую конференцию по безопасности 26−27 апреля.
«Несмотря на приостановленное взаимодействие по военной линии, приглашения на форум направлены во все страны — члены Североатлантического альянса и Европейского союза, а также руководству НАТО», — сказал Фомин.
По его словам, организаторы мероприятия готовы предоставить иностранным партнерам возможность изложить свои мнения по вопросам глобальной и региональной безопасности в присутствии более 200 российских и зарубежных журналистов.
«Если кто-то имеет отличную точку зрения, пусть расскажет о ней, и мы будем учитывать ее в своей дальнейшей работе», — пообещал Фомин.
Отношения Москвы со странами ЕС и Североатлантического альянса остаются напряженными на фоне кризиса на востоке Украины и аннексии Крыма Россией.
Накануне стало известно, что Швеция
Месяцем ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Москва использует дезинформацию в качестве оружия, а также пробует на прочность НАТО и страны Запада.
Опасения по поводу действий России звучали и на 53-й конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля.
В то же время Россия утверждает, что НАТО, а не Москва, дестабилизирует Европу, посылая свои войска к западным российским границам.
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Заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу призвал альянс активизировать противодействие российским...
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