3 марта в центре Киева состоялся первый украинский марш секс-работниц против штрафов за занятия проституцией. Участники скрывали лица под масками и солнцезащитными очками.



Киев, 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

Действие охраняли полицейские. Акция малочисленная — участвовали несколько десятков человек.

Во время акции один из ее предводителей Павел Скала, на котором была каска и солнцезащитные очки, передал представителю Кабмина законопроект об отмене статьи админкодекса о штрафах за занятия проституцией. Также он просил пропустить участниц марша на заседание правительства, но их не пропустили.

Как сказано на официальном сайте организаторов и странице мероприятия в Facebook, акция приурочена к международному дню защиты прав секс-работников. В связи со вчерашней гибелью горняков на шахте Степная марш секс-работниц начался с минуты молчания. Также они присоединились к всеукраинской минуте молчания в полдень.



Киев, 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

«Ликвидация штрафов — первый шаг на пути к легализации проституции. Проституция — такая же работа, как и все остальные. Этот бизнес легализован в большинстве европейских стран», — аргументировали организаторы — зарегистрированные в Украине «Всеукраинская Лига Легалайф» и «Международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья».

На их сайте сообщается, что на акцию приглашены дипломаты ЕС и представители международных организаций.

Основное требование — исключение из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи 181−1, которая предусматривает штраф за проституцию размером от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.



Киев, 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

Напомним, всемирный День защиты секс-работников от жестокости и насилия отмечается ежегодно 17 декабря.