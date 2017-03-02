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НАТО возобновила контакты с Генштабом России после трехлетнего перерыва

03.03.2017 21:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Военного комитета НАТО провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ, что стало первым контактом после решения заморозить сотрудничество по военной линии с Россией после Крыма.

Впервые после замораживания отношений между НАТО и РФ в 2014 году состоялся контакт на высоком уровне между Североатлантическим альянсом и Генштабом российских Вооруженных сил. В пятницу, 3 марта, председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел провел телефонные переговоры с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Разговор состоялся по инициативе НАТО, сообщило Минобороны России.

Речь, в частности, шла об актуальных проблемах обеспечения безопасности и восстановлении взаимодействия с РФ по военной линии. Стороны признали необходимость взаимных шагов по снижению напряженности и стабилизации ситуации в Европе, а также договорились о продолжении подобных контактов, указывает далее российское ведомство.

НАТО заморозила военное сотрудничество с Москвой после решения России о присоединении Крыма в апреле 2014 года. В июне 2014 года альянс принял решение отказаться от взаимодействия в рамках Совета НАТО — РФ. В апреле 2016 года было проведено первое после перерыва заседание совета.

 
 
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Глава Военного комитета НАТО провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ, что стало первым контактом после решения заморозить сотрудничество по...

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