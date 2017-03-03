﻿ Известный уличный художник Бэнкси открыл гостиницу на границе Израиля и Палестины. 21.by
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Известный уличный художник Бэнкси открыл гостиницу на границе Израиля и Палестины

03.03.2017 23:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Английский уличный художник Бэнкси открыл гостиницу Walled Off Hotel на палестинском Западном берегу реки Иордан. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает The Guardian.


Отель Бэнкси. Фото: Reuters

Окна отеля, расположенного на окраине города Вифлеем (Палестина), выходят на стену, разделяющую Израиль и Палестину. По его словам, художник надеется привлечь израильских туристов. При этом израильский закон запрещает гражданам страны посещать территории Палестины.


Отель Бэнкси. Фото: Reuters

В гостинице девять номеров и один сьют. В комнатах висят работы Бэнкси.


Отель Бэнкси. Фото: Reuters

Израильский разделительный барьер — пограничное сооружение, отделяющее Израиль от Западного берега реки Иордан. Строительство стены началось в 2003 году, его основной целью была защита Израиля от террористов.



Отель Бэнкси. Фото: Reuters

Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Личность художника не установлена.

 
 
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Окна отеля, расположенного на окраине города Вифлеем (Палестина), выходят на стену, разделяющую Израиль и Палестину.

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