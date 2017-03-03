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Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн юаней

04.03.2017 09:18 — Новости Мира | Tut.by  
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В 2017 году Китай увеличит расходы на оборону на 7%, военных бюджет страны составит примерно 1,3% ВВП, рассказала официальный представитель высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, сообщает Reuters. Окончательное решение будет принято в ходе ежегодной сессию ВСНП, которая начнется в воскресенье 5 марта.

По данным агентства, военный бюджет Китая в 2016 году составил более 954 млрд юаней (более $138 млрд), с учетом запланированного роста в 2017 году он превысит триллион юаней. В то же время агентство отмечает, что официальные показатели не отражают реальные расходы на оборону, которые на самом деле гораздо выше официальных показателей.

Рост военных расходов КНДР второй год подряд будет ниже 10% (в 2016 году он составил 7,6%), ранее в течение нескольких лет расходы на оборону росли темпами, превышающими 10% в год.

Как ранее писал РБК, в 2015 году рост военного бюджета был запланирован на уровне 10%, в 2014 году он увеличился на 12,2%. Рост расходов на оборону в 2013 году составил 10,7%, в 2012-м они увеличились на 11,2%, а в 2011 году — на 12,7%.

Военный бюджет Китая в абсолютном выражении является вторым по величине в мире, уступая по этому показателю только США. Администрация президента Дональда Трампа предложила увеличить военные расходы на 10% до $603 млрд в следующем году.

Согласно выпущенному в декабре 2016 года докладу Annual Defence Budgets Report военно-аналитического издания IHS Jane’s (группа IHS Markit), в результате сокращения оборонных расходов Россия откатилась с четвертого на шестое место в мире по размеру военного бюджета. Россию по этому показателю обогнали Индия и Саудовская Аравия.

По данным IHS Jane’s, оборонный бюджет России в 2016 году составил $48,45 млрд против $51,84 млрд годом ранее (в постоянных долларах 2016 года). «В обозримом будущем 2015 год, похоже, так и останется пиком оборонных расходов России», — пишет компания. В 2017 году траты на оборону продолжат снижаться, ожидают аналитики IHS. Официальный бюджет России по направлению «Национальная оборона» в 2017 году снизится на 27% по сравнению с 2016-м, до 2,84 трлн руб. ($42 млрд по среднегодовому курсу рубля, заложенному в бюджет), следует из проекта федерального бюджета на предстоящие три года.

Оборонный бюджет Индии вырос на 8,6%, до $50,7 млрд в 2016 году, и она поднялась на четвертое место, уступая только Соединенным Штатам, Китаю и Великобритании. При этом IHS ожидает, что в 2018 году Индия опередит и Великобританию, которая сейчас тратит на оборону $53,8 млрд в год, и выйдет на третье место в мире.

По данным этого исследовательского центра, США и Китай в 2016 году они потратили на оборону $622 млрд и $192 млрд соответственно.

 
 
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В 2017 году Китай увеличит расходы на оборону на 7%, военных бюджет страны составит примерно 1,3% ВВП, рассказала официальный представитель высшего законодательного...

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