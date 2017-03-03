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Великобритания придумала способ избежать выплаты 60 миллиардов евро за Brexit

04.03.2017 10:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Юристы правительства Великобритании заключили, что страна имеет право не выплачивать установленную ранее сумму в 60 миллиардов фунтов за выход королевства из состава Европейского союза. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает The Times.


Фото: Reuters

Согласно заключению, не существует закона или договора, который может заставить Великобританию выплатить эту сумму, а потому у Брюсселя нет на то юридических оснований. По словам специалистов, в связи с этим нет необходимости платить по окончании процесса выхода страны из ЕС.

«Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан», — приводит РИА Новости слова источника газеты.

В декабре 2016 года сообщалось, что выход Великобритании из Европейского союза обойдется королевству в сумму от 50 до 60 миллиардов евро. Эта сумма складывается из уже взятых на себя Лондоном долгосрочных финансовых обязательств, отчислений в общеевропейский бюджет, пенсионных и других выплат.

8 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении начать официальные переговоры с Европейским союзом по Brexit в конце марта 2017 года.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.

 
 
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Юристы правительства Великобритании заключили, что страна имеет право не выплачивать установленную ранее сумму в 60 миллиардов фунтов за выход королевства из...

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