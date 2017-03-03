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Медведев заявил об изменении "погоды в экономике" России

04.03.2017 12:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Российская экономика преодолела период падения и вошла в стадию роста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, 2017 году экономика страны продемонстрирует европейские темпы роста, но правительство нацелено на рост выше среднемировых показателей.

«Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1% до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим — план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трех и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу» (цитата по ТАСС).

«Очень важно то, что мы все-таки сумели совладать с инфляцией. Еще в какой-то относительно недавний момент казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля», — добавил премьер-министр.

 
 
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Российская экономика преодолела период падения и вошла в стадию роста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, 2017 году экономика страны...

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