Россия готова и дальше продолжать бороться с «Исламским государством» без помощи Соединенных Штатов. Это следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Associated Press, где говорится о планах президента США Дональда Трампа отложить «сделку с Россией».



«Москва и так продолжает [борьбу с ИГ]», — приводит агентство слова Пескова.



Ранее AP со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что Трамп может отложить заключение «сделки с Россией» по совместной борьбе с ИГ на фоне скандалов, вызванных подозрениями по поводу связей представителей его команды с Москвой.



В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга заявил, что Трамп, если удасться заключить «сделку с Россией» по борьбе с ИГ, пойдет на это. «Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку», — сказал тогда Спайсер.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кремль заявил о готовности России продолжать борьбу с "Исламским государством" в одиночку Ранее AP со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что Трамп может отложить заключение "сделки с Россией" по совместной борьбе с ИГ на фоне...