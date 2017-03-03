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Кремль заявил о готовности России продолжать борьбу с "Исламским государством" в одиночку
04.03.2017 17:51 — Новости Мира | Tut.by
Россия готова и дальше продолжать бороться с «Исламским государством» без помощи Соединенных Штатов. Это следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Associated Press, где говорится о планах президента США Дональда Трампа отложить «сделку с Россией».
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Ранее AP со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что Трамп может отложить заключение "сделки с Россией" по совместной борьбе с ИГ на фоне...
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