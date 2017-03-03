Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефоны в октябре 2016 года, незадолго до выборов президента.



Фото: Reuters

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы [на выборах]. Ничего не нашли», — написал Трамп и задался вопросом, законно ли то, что действующий президент занимался прослушкой во время предвыборной кампании.

«Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре прямо перед выборами!» — добавил Трамп.

«Как низко пал президент Обама, прослушивая мои телефоны во время священного избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал. Плохой (или больной) парень!"​ - написал президент США.

Уотергейтский скандал произошел в США в 1972—1974 годах. Тогда незадолго до выборов 1972 года, на которых одержал победу кандидат от республиканцев Ричард Никсон, в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны проникшие в отель пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры. Скандал, продолжавшийся два года, закончился отставкой Никсона с поста президента.