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МВФ договорился с Украиной о выделении нового транша в 1 млрд долларов
04.03.2017 23:38 — Новости Мира | Tut.by
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) договорилось с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики. Это открывает путь для рассмотрения третьего обзора договоренности в рамках механизма расширенного финансирования советом директоров <...> во второй половине марта», — говорится в сообщении.
«Мы достигли соглашения с МВФ о пересмотре программы сотрудничества и вынесении вопроса о выделении следующего транша на рассмотрение Совета директоров Фонда. Это результат выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ и совместной слаженной работы президента, правительства и Национального банка», — написал на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.
Отмечается, что Украине будет предоставлено около 1 млрд долларов. По данным фонда, общий объем финансовой помощи Украине достигнет отметки в 8,32 млрд долларов.
Ранее эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины, поскольку Киев не может побороть коррупцию в стране.
В конце 2016-го МВФ перевел Украине второй транш финансовой помощи от Евросоюза в размере 55 миллионов евро.
В сентябре Совет директоров Фонда принял решение выделить 1 миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи общим объемом более 17 миллиардов долларов.
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Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики. Отмечается, что Украине будет...
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