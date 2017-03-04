Руководство Международного валютного фонда (МВФ) договорилось с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики. Это открывает путь для рассмотрения третьего обзора договоренности в рамках механизма расширенного финансирования советом директоров <...> во второй половине марта», — говорится в сообщении.

«Мы достигли соглашения с МВФ о пересмотре программы сотрудничества и вынесении вопроса о выделении следующего транша на рассмотрение Совета директоров Фонда. Это результат выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ и совместной слаженной работы президента, правительства и Национального банка», — написал на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

Отмечается, что Украине будет предоставлено около 1 млрд долларов. По данным фонда, общий объем финансовой помощи Украине достигнет отметки в 8,32 млрд долларов.

Ранее эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины, поскольку Киев не может побороть коррупцию в стране.

В конце 2016-го МВФ перевел Украине второй транш финансовой помощи от Евросоюза в размере 55 миллионов евро.

В сентябре Совет директоров Фонда принял решение выделить 1 миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи общим объемом более 17 миллиардов долларов.